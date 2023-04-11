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Мужчина в порыве страсти сломал пенис: он занимался сексом в самой опасной позе

Урологи в Индонезии описали клинический случай: мужчина сломал пенис, занимаясь сексом. Оказывается, та поза, которую он выбрал для любовных утех, — одна из самых опасных. «Доктор Питер» узнал подробности.

11 апреля 20234
перелом члена
Источник:
unsplash

37-летний мужчина из Индонезии перенес экстренную операцию после того, как сломал пенис во время полового акта. Историю пациента описали врачи-урологи в медицинском журнале Urology Case Reports.

Баклажановая деформация

По словам мужчины, он почувствовал странный хруст во время секса с любимой женщиной, после чего появилась резкая боль, а эрекция пропала. Чуть позже мужчина обнаружил, что из пениса идет кровь, а мочеиспускание затруднено. Он тут же обратился за помощью в больницу.

К этому времени его пенис сильно распух и стал похож на баклажан — и цветом, и формой. На медицинском языке это называется «баклажановая деформация» (eggplant deformity) и говорит о переломе.

«У мужчины выявили редкий случай перелома полового члена с повреждением уретры и стенки кровеносного сосуда. Пациента срочно отправили на операцию», — рассказали урологи. (Внимание, в публикации откровенные фото!).

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Перелом полового члена — так бывает?

Да, технически ломаться в члене нечему: костей и хрящей там нет. Но медики все же называют переломом эректильную травму, которая разрушает белочную оболочку, кавернозную ткань и перфорирует тело полового члена.

«В Соединенных Штатах частота таких переломов составляет всего один случай на 175 000 госпитализаций, и им часто страдают сексуально активные мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. Но из-за недостаточной регистрации случаев истинная заболеваемость неизвестна», — отмечают ученые.

Самая опасная поза для секса

В публикации отмечается, что перелом полового члена чаще всего происходит в положении, когда женщина находится в позе «наездницы» спиной к мужчине. Именно так получил травму и несчастный индонезиец.

«Во время бурного полового акта в позе „наездница наоборот“ эрегированный пенис сильно изгибается из-за удара о промежность или лобковую кость и происходит перелом», — пояснили ученые.

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История со счастливым концом

После операции, которая прошла успешно, пострадавшему во время секса мужчине на три дня наложили гипс на член. На пятые сутки пациента выписали, правда с катетером — трубкой, вставленной в мочевой пузырь для отведения мочи. Его сняли лишь спустя две недели, а через месяц после операции индонезиец уже мог заниматься сексом. С эрекцией у него было все в порядке.

Врачи отмечают, что в некоторых случаях полный перелом члена может привести к потере органа. Иногда после операций приходится даже прибегать к протезированию.

Медицина

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук

Что делать, если услышали хруст во время полового акта

«Обязательно надо попасть к врачу, даже если нет резкой боли и отека. Уролог должен посмотреть, нет ли реальных повреждений кавернозного тела, — рассказал врач-уролог Марк Гадзиян. — Есть теория, что повреждения ткани члена, которые не так сильны и не напоминают о себе, имеют коварные последствия. Рубцовые бляшки на кавернозном теле могут привести к болезни Пейрони — искривлению члена, вплоть до невозможности проведения полового акта. Так что, дорогие мужчины, если вдруг что-то такое у вас произошло, обязательно обращайтесь к урологу, если не хотите вообще исключить сексуальные отношения из жизни или заниматься любовью „из-за угла“».

Автор текста:Анна Майская
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