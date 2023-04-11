Мужчина в порыве страсти сломал пенис: он занимался сексом в самой опасной позе

После операции, которая прошла успешно, пострадавшему во время секса мужчине на три дня наложили гипс на член. На пятые сутки пациента выписали, правда с катетером — трубкой, вставленной в мочевой пузырь для отведения мочи. Его сняли лишь спустя две недели, а через месяц после операции индонезиец уже мог заниматься сексом. С эрекцией у него было все в порядке.



Врачи отмечают, что в некоторых случаях полный перелом члена может привести к потере органа. Иногда после операций приходится даже прибегать к протезированию.