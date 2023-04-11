Мужчина в порыве страсти сломал пенис: он занимался сексом в самой опасной позе

37-летний мужчина из Индонезии перенес экстренную операцию после того, как сломал пенис во время полового акта. Историю пациента описали врачи-урологи в медицинском журнале Urology Case Reports.
Баклажановая деформация
По словам мужчины, он почувствовал странный хруст во время секса с любимой женщиной, после чего появилась резкая боль, а эрекция пропала. Чуть позже мужчина обнаружил, что из пениса идет кровь, а мочеиспускание затруднено. Он тут же обратился за помощью в больницу.
К этому времени его пенис сильно распух и стал похож на баклажан — и цветом, и формой. На медицинском языке это называется «баклажановая деформация» (eggplant deformity) и говорит о переломе.
«У мужчины выявили редкий случай перелома полового члена с повреждением уретры и стенки кровеносного сосуда. Пациента срочно отправили на операцию», —
Перелом полового члена — так бывает?
Да, технически ломаться в члене нечему: костей и хрящей там нет. Но медики все же называют переломом эректильную травму, которая разрушает белочную оболочку, кавернозную ткань и перфорирует тело полового члена.
«В Соединенных Штатах частота таких переломов составляет всего один случай на 175 000 госпитализаций, и им часто страдают сексуально активные мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. Но из-за недостаточной регистрации случаев истинная заболеваемость неизвестна», — отмечают ученые.
Самая опасная поза для секса
В публикации отмечается, что перелом полового члена чаще всего происходит в положении, когда женщина находится в позе «наездницы» спиной к мужчине. Именно так получил травму и несчастный индонезиец.
«Во время бурного полового акта в позе „наездница наоборот“ эрегированный пенис сильно изгибается из-за удара о промежность или лобковую кость и происходит перелом», — пояснили ученые.
История со счастливым концом
После операции, которая прошла успешно, пострадавшему во время секса мужчине на три дня наложили гипс на член. На пятые сутки пациента выписали, правда с катетером — трубкой, вставленной в мочевой пузырь для отведения мочи. Его сняли лишь спустя две недели, а через месяц после операции индонезиец уже мог заниматься сексом. С эрекцией у него было все в порядке.
Врачи отмечают, что в некоторых случаях полный перелом члена может привести к потере органа. Иногда после операций приходится даже прибегать к протезированию.
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Что делать, если услышали хруст во время полового акта
«Обязательно надо попасть к врачу, даже если нет резкой боли и отека. Уролог должен посмотреть, нет ли реальных повреждений кавернозного тела, —