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41-летний мужчина умер, выпив две таблетки для повышения потенции

Трагический случай произошел с мужчиной, одновременно принявшим алкоголь и виагру. Подробнее о случившемся написал медицинский журнал.

7 марта 2023
41-летний мужчина умер, выпив две таблетки для повышения потенции
Источник:
ArtPhoto_studio — Freepik

Смерть от любви

41-летний мужчина решил провести зажигательную ночь со своей подругой в одном из отелей индийского города Нагпур. Прежде чем приступить к сексуальным утехам, пара выпила немного алкоголя, чтобы настроиться на романтический лад и расслабиться. Затем мужчина принял две таблетки силденафила по 50 мг, который продается под торговой маркой «Виагра».

Ночь прошла на высоте, но вот утром герой-любовник почувствовал себя плохо, сообщается в статье, опубликованной в Journal of Forensic and Legal Medicine. У него началась рвота, но от медицинской помощи, на которой настаивала его подруга, он отказался. Мужчина заявил, что похожие симптомы у него бывали и раньше — и все проходило само.

К сожалению, не в этот раз. Состояние здоровья мужчины резко ухудшилось, и его возлюбленная вызвала скорую. До больницы несчастного не довезли — врачи констатировали смерть. Мужчина умер от кровоизлияния в мозг.

Вскрытие показало, что причиной смерти стали алкоголь и лекарство, принятые одновременно, а также высокое артериальное давление — мужчина страдал от гипертонии. Уточняется, что уровень алкоголя в крови у мужчины составлял 0,186 промилле. То есть ночью он выпил не больше двух-трех бокалов вина.

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Побочные эффекты

Сообщается, что побочными эффектами препаратов для повышения потенции вполне могут быть:

  • головные боли,

  • расстройство желудка,

  • проблемы с артериальным давлением,

  • заложенность носа.

С другой стороны, в январе в журнале Journal of Sexual Medicine было опубликовано исследование, в котором утверждалось, что использование препарата для повышения потенции с активным веществом силденафил в составе снижает риск сердечных заболеваний у мужчин на 39%, пишет издание The New York Post.

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Не вред, но польза

Исследователи из Университета Южной Калифорнии изучили состояние здоровья 70 тысяч мужчин в возрасте старше 50 лет, у которых была диагностирована эректильная дисфункция. Участников исследования разделили на две группы — одни принимали препараты для повышения потенции, другие — нет. А затем ученые выяснили, кто из мужчин страдал от проблем с сердцем в течение последующего периода.

Исследование показало, что те, кто принимал лекарства для потенции, реже страдали от проблем с сердцем, а смертность от сердечных заболеваний в этой группе мужчин была ниже почти на 40 процентов.

Автор текста:Анна Майская
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