41-летний мужчина умер, выпив две таблетки для повышения потенции

Смерть от любви

41-летний мужчина решил провести зажигательную ночь со своей подругой в одном из отелей индийского города Нагпур. Прежде чем приступить к сексуальным утехам, пара выпила немного алкоголя, чтобы настроиться на романтический лад и расслабиться. Затем мужчина принял две таблетки силденафила по 50 мг, который продается под торговой маркой «Виагра».

Ночь прошла на высоте, но вот утром герой-любовник почувствовал себя плохо, сообщается в статье, опубликованной в Journal of Forensic and Legal Medicine. У него началась рвота, но от медицинской помощи, на которой настаивала его подруга, он отказался. Мужчина заявил, что похожие симптомы у него бывали и раньше — и все проходило само.

К сожалению, не в этот раз. Состояние здоровья мужчины резко ухудшилось, и его возлюбленная вызвала скорую. До больницы несчастного не довезли — врачи констатировали смерть. Мужчина умер от кровоизлияния в мозг.

Вскрытие показало, что причиной смерти стали алкоголь и лекарство, принятые одновременно, а также высокое артериальное давление — мужчина страдал от гипертонии. Уточняется, что уровень алкоголя в крови у мужчины составлял 0,186 промилле. То есть ночью он выпил не больше двух-трех бокалов вина.