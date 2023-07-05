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Засекайте время: уролог рассказал, сколько минимально должен длиться секс

Об этих ситуациях в постели мужчины говорить не любят. Все потому, что они вызывают психологический дискомфорт, переживания и даже отказ от интимной близости.

5 июля 2023
преждевременное семяизвержение причины
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Речь о преждевременном семяизвержении — проблеме, о которой мужчины не любят говорить и боятся обсуждать даже с врачом. По словам хирурга-уролога Марка Гадзияна, на самом деле в большинстве случаев эту проблему можно решить. А если это случилось с мужчиной всего однажды, то и проблемой вовсе не считается.

Преждевременное семяизвержение — состояние, при котором эякуляция происходит либо до начала полового акта, либо через короткий промежуток времени после его начала.

Медицина

Хирург-уролог, андролог, онкоуролог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук

«Но что принято считать за короткий промежуток? Европейская ассоциация урологов (ЕАU) наконец-то назвала точное время для подтверждения или опровержения диагноза — 1 минута», — уточнил Марк Гадзиян в своем телеграм-канале.

Врачи выделяют два вида преждевременного семяизвержения: первичное, когда проблема появилась сразу после начала половой жизни, и вторичное, которое появилось со временем, раньше все было в норме.

Уролог назвал две причины, почему у мужчины может развиться такое состояние:

  • психологическая. Виной может быть любое воздействие стресса — усталость, ссора с партнершей, переедание или злоупотребление алкоголем;

  • воспалительный процесс мочевыделительной системы и другие урологические проблемы.

«В большинстве случаев эта проблема лечится. Не бойтесь обсудить ее с урологом, чтобы провести полное обследование и назначить верное лечение», — советует специалист.

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Утренний признак, который говорит о проблемах с тестостероном у мужчины

Как рассказывал врач-эндокринолог Роман Терушкин, у здорового мужчины каждое утро с 6 до 8 часов утра должна быть эрекция — именно в это время суток отмечается пиковый уровень тестостерона. Если этого не происходит, это может говорить о снижении выработки главного мужского гормона или его эффективности.

Как отмечал врач, утренняя эрекция даже пять дней в неделю — уже повод задуматься и хотя бы понаблюдать за собой, не говоря уже о меньшем количестве.

Уровень тестостерона у мужчины достигает пика в 19 лет, некоторое время еще держит планку, а примерно с 35-40 лет начинает постепенно снижаться. Однако он может понижаться и раньше срока. По каким симптомам можно заподозрить дефицит гормона, читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, повышенный уровень тестостерона тоже не стоит считать показателем мужественности. Избыточная продукция гормона может плохо отразиться на общем и половом здоровье мужчины, заставлять организм работать на износ. По каким признакам можно понять, что тестостерона слишком много, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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