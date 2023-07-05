Засекайте время: уролог рассказал, сколько минимально должен длиться секс

Речь о преждевременном семяизвержении — проблеме, о которой мужчины не любят говорить и боятся обсуждать даже с врачом. По словам хирурга-уролога Марка Гадзияна, на самом деле в большинстве случаев эту проблему можно решить. А если это случилось с мужчиной всего однажды, то и проблемой вовсе не считается.