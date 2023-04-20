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5 раз и меньше: этот утренний признак у мужчин говорит о проблемах с тестостероном

А именно — о снижении выработки главного мужского полового гормона или снижении его эффективности.

20 апреля 20234
утренний признак проблем с тестостероном
Источник:
iStockphoto

По словам врача-эндокринолога Романа Терушкина, у здорового мужчины каждое утро должна быть эрекция. Если этого не происходит, долго без внимания такое лучше не оставлять.

Роман Терушкин
Эндокринология

Врач-эндокринолог

«Если в диапазоне с 6 до 8 утра эрекции нет, то это первые признаки либо снижения выработки тестостерона, либо снижения его эффективности. Разово это ни о чем не говорит, потому что мужчина мог не выспаться, перенервничать, переработать и даже перетренироваться. Но в целом в идеале семь из семи дней в неделю у него должна быть эрекция», — рассказал Роман Терушкин в соцсетях.

Как добавил врач, утренняя эрекция даже пять дней в неделю — уже повод задуматься и хотя бы понаблюдать за собой, не говоря уже о меньшем количестве.

«Если это первые, самые-самые ранние симптомы и все остальное у тебя хорошо — и с либидо, и с эрекцией, то да, просто наблюдаем. В дальнейшем, если вы замечаете, что эрекция была пять дней в неделю, а через три месяца обращаете внимание, что становится четыре дня, а потом внезапно три, — стоит бежать и что-то делать», — посоветовал эндокринолог.

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Уровень тестостерона у мужчины достигает пика в 19 лет, некоторое время еще держит планку» а примерно с 35-40 лет начинает постепенно снижаться. Однако он может понижаться и раньше срока. Между тем, помимо либидо и потенции, тестостерон также играет роль в развитии сильных костей и мышц, влияет на настроение и здоровье психики. Поэтому специалисты советуют не игнорировать его нехватку.

О низком уровне тестостерона говорят следующие признаки:

  • снижение полового влечения;

  • эректильная дисфункция (особенно по утрам);

  • низкое количество сперматозоидов;

  • увеличение груди;

  • потеря волос на теле;

  • потеря мышечной массы;

  • потеря силы;

  • увеличение веса;

  • депрессия и капризность;

  • частое мочеиспускание;

  • дефицит энергии.

Повышенный уровень тестостерона — тоже плохо и, как говорят врачи, вовсе не показатель силы и мужественности, а проблема. У мужчин избыточная продукция гормона может негативно отразиться на общем и половом здоровье, заставляет организм работать на износ. По каким признакам можно понять, что тестостерона слишком много, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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