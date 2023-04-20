5 раз и меньше: этот утренний признак у мужчин говорит о проблемах с тестостероном

« Если в диапазоне с 6 до 8 утра эрекции нет, то это первые признаки либо снижения выработки тестостерона, либо снижения его эффективности . Разово это ни о чем не говорит, потому что мужчина мог не выспаться, перенервничать, переработать и даже перетренироваться. Но в целом в идеале семь из семи дней в неделю у него должна быть эрекция», — рассказал Роман Терушкин в соцсетях.