В Индонезии мужчине ампутировали пенис после долгой болезненной эрекции

Хирургическое вмешательство прошло успешно, мужчина восстановился, его выписали из больницы. Однако спустя всего две недели он снова обратился к врачам. На этот раз жалоба была весьма необычной — длительная болезненная эрекция, которая беспокоила его неделю. Мужчина не принимал никаких лекарств и не занимался сексом.