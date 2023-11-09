В Индонезии мужчине ампутировали пенис после долгой болезненной эрекции

В Индонезии врачи столкнулись с весьма необычным клиническим случаем. В больницу обратился 63-летний мужчина, который жаловался на боль в животе и неожиданную потерю веса. Он рассказал, что всего за месяц потерял 8 килограммов, хотя не менял своего образа жизни и пищевых привычек.
Медики отправили мужчину на анализы и обследования, в ходе которых диагностировали ему рак почки «высокой степени злокачественности»,
Хирургическое вмешательство прошло успешно, мужчина восстановился, его выписали из больницы. Однако спустя всего две недели он снова обратился к врачам. На этот раз жалоба была весьма необычной — длительная болезненная эрекция, которая беспокоила его неделю. Мужчина не принимал никаких лекарств и не занимался сексом.
Врачи диагностировали ишемический приапизм. Медики взяли кровь на обследование, после с помощью лекарств и медицинских манипуляций пытались избавить мужчину от этого состояния, но ничто не дало результатов.
Дополнительное исследование показало, что раковые клетки распространились на пенис. Мужчине сделали рентген грудной клетки, однако в легких метастазов не нашли. Чтобы остановить распространение опухоли, врачи решили ампутировать половой орган.
После операции мужчина еще три месяца находился под наблюдением врачей, а также прошел курс радио- и химиотерапии. Угрозы для жизни больше не было, а новых жалоб не поступало.
Ранее «Доктор Питер» писал о жителе Омска, который сломал пенис во время секса. Оказалось, во время бурного секса парень с девушкой решили поэкспериментировать с новыми позами. Одна из них и стала роковой: внезапно послышался ужасающий хруст, мужчина почувствовал резкую боль, эрекция мгновенно пропала, а его половой член стал синим и опух.