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В Индонезии мужчине ампутировали пенис после долгой болезненной эрекции

Пожилой балиец изначально жаловался на боль в животе и потерю веса. Врачи диагностировали рак почки, однако после операции появилось необычное осложнение: болезненная эрекция.

9 ноября 20237
В Индонезии мужчине ампутировали пенис после долгой болезненной эрекции
Источник:

freepik

В Индонезии врачи столкнулись с весьма необычным клиническим случаем. В больницу обратился 63-летний мужчина, который жаловался на боль в животе и неожиданную потерю веса. Он рассказал, что всего за месяц потерял 8 килограммов, хотя не менял своего образа жизни и пищевых привычек.

Медики отправили мужчину на анализы и обследования, в ходе которых диагностировали ему рак почки «высокой степени злокачественности», пишет медицинский журнал Urology Case Reports. Выход был один — операция. Мужчине провели нефрэктомию — удаление органа с прилегающей жировой клетчаткой и лимфатическими узлами.

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Хирургическое вмешательство прошло успешно, мужчина восстановился, его выписали из больницы. Однако спустя всего две недели он снова обратился к врачам. На этот раз жалоба была весьма необычной — длительная болезненная эрекция, которая беспокоила его неделю. Мужчина не принимал никаких лекарств и не занимался сексом.

Врачи диагностировали ишемический приапизм. Медики взяли кровь на обследование, после с помощью лекарств и медицинских манипуляций пытались избавить мужчину от этого состояния, но ничто не дало результатов.

Дополнительное исследование показало, что раковые клетки распространились на пенис. Мужчине сделали рентген грудной клетки, однако в легких метастазов не нашли. Чтобы остановить распространение опухоли, врачи решили ампутировать половой орган. 

После операции мужчина еще три месяца находился под наблюдением врачей, а также прошел курс радио- и химиотерапии. Угрозы для жизни больше не было, а новых жалоб не поступало.

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Автор текста:Софья Хромова
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