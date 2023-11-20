Дантист Филлипс: «Привычка пить воду разрушает зубы». Что думают об этом врачи из России

«Все съеденное поступает в желудочно-кишечный тракт, — говорит врач-гигиенист. — И качество наших зубов напрямую зависит от состояния его здоровья. Именно поэтому сладкое лучше исключать из рациона. Дело в том, что pH слюны и зуба — щелочной. Когда же в полость рта попадает много сахара, это делает среду кислой, в ней бактерии хорошо себя чувствуют, начинают размножаться и разрушать зубы. На самом деле здоровый организм даже не требует чистки зубов: их очищает „правильная“ слюна. Но только в том случае, если вы правильно питаетесь. Правда, таких людей крайне мало».