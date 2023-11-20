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Дантист Филлипс: «Привычка пить воду разрушает зубы». Что думают об этом врачи из России

Не пейте много воды в течение дня: она разбавит полезную слюну, которая защищает ваши зубы от разрушения. Такое неожиданное мнение высказала дантист из США. «Доктор Питер» узнал, что думают об этом российские стоматологи.

20 ноября 20232
вода привычка пить зубы
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iStockphoto

Дантист из Техаса Элли Филлипс обратилась в соцсетях к своим многотысячным подписчикам с призывом не пить в течение дня большого количества воды. По ее словам, эта привычка разрушает зубы, ведь вода разбавляет полезную слюну и те вещества, что в ней содержатся, а это губительно для эмали.

«У людей, которые весь день пьют воду, зубы становятся более чувствительными, на эмали появляются трещины, а десны опускаются, начинается их рецессия, корни зуба в итоге оголяются, — объясняет Элли Филлипс, пишет издание New York Pоst. — Что на самом деле нужно зубам — постоянное взаимодействие со слюной. Так что сторонники правила „Пей воды, и чем больше, тем лучше“ только вредят себе».

Так ли это на самом деле? Неужели вода вредит полости рта? И может ли наша слюна качественно защитить зубы от кариеса и разрушения? Эти вопросы «Доктор Питер» задал стоматологу и гигиенисту одной из московских клиник.

Ольга Альбова
Стоматология

стоматолог-терапевт-пародонтолог сети научных стоматологий «Дантистофф», Москва

Не уверена, что это так

-"Да, слюна — это буферная система, которая состоит из воды на 99% и поддерживает pH полости рта в оптимальном состоянии, — признает врач-стоматолог Ольга Альбова. — Но я не думаю, что количество воды глобально может изменить состав слюны».

Но это верно, что слюна защищает зубы.

«Слюна содержит три буферные системы: гидрокарбонатную, фосфатную и белковую. Вместе они формируют первую линию защиты против кислотных или щелочных воздействий на ткани полости рта», — уточняет врач.

Мадонна Цаликова
Стоматология

Стоматолог-гигиенист, Москва

Четких правил нет

«Нет исследований, которые бы точно говорили, сколько воды для здоровья нужно пить в течение дня, — объясняет стоматолог-гигиенист сети научных стоматологий „Дантистофф“ Мадонна Цаликова. — Сколько ваш организм требует жидкости, столько и нужно ее пить. Главное — маленькими глоточками».

По мнению гигиениста, слюна и правда играет важную роль в защите зубов и полости рта в целом.

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Защитная биопленка

«Слюна — это тонкая органическая пленка — пелликула, которая защищает зуб, — продолжает Мадонна Цаликова. — Она обеспечивает смазку зуба, увлажнение окружающих его тканей, а также регулирует состав микробиоты, которая зависит от микробиоты кишечника. Они совпадают на 45%».

Если вы поели сладкого, быстро почистили зубы и решили, что этого достаточно, это ошибка, уточняет доктор.

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Можно даже не чистить

«Все съеденное поступает в желудочно-кишечный тракт, — говорит врач-гигиенист. — И качество наших зубов напрямую зависит от состояния его здоровья. Именно поэтому сладкое лучше исключать из рациона. Дело в том, что pH слюны и зуба — щелочной. Когда же в полость рта попадает много сахара, это делает среду кислой, в ней бактерии хорошо себя чувствуют, начинают размножаться и разрушать зубы. На самом деле здоровый организм даже не требует чистки зубов: их очищает „правильная“ слюна. Но только в том случае, если вы правильно питаетесь. Правда, таких людей крайне мало».

Поэтому для здоровья зубов важно следить не только за микробиомом слюны, но и за микробиомом ЖКТ, говорит врач.

«Мое мнение — потребление воды не влияет на качество зубов, а вот то, что мы едим, — да!» — резюмирует Мадонна Цаликова.

Автор текста:Анна Майская
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