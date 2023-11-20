Дантист Филлипс: «Привычка пить воду разрушает зубы». Что думают об этом врачи из России

Дантист из Техаса Элли Филлипс обратилась в соцсетях к своим многотысячным подписчикам с призывом не пить в течение дня большого количества воды. По ее словам, эта привычка разрушает зубы, ведь вода разбавляет полезную слюну и те вещества, что в ней содержатся, а это губительно для эмали.
«У людей, которые весь день пьют воду, зубы становятся более чувствительными, на эмали появляются трещины, а десны опускаются, начинается их рецессия, корни зуба в итоге оголяются, — объясняет Элли Филлипс,
Так ли это на самом деле? Неужели вода вредит полости рта? И может ли наша слюна качественно защитить зубы от кариеса и разрушения? Эти вопросы «Доктор Питер» задал стоматологу и гигиенисту одной из московских клиник.
стоматолог-терапевт-пародонтолог сети научных стоматологий «Дантистофф», Москва
Не уверена, что это так
-"Да, слюна — это буферная система, которая состоит из воды на 99% и поддерживает pH полости рта в оптимальном состоянии, — признает врач-стоматолог Ольга Альбова. — Но я не думаю, что количество воды глобально может изменить состав слюны».
Но это верно, что слюна защищает зубы.
«Слюна содержит три буферные системы: гидрокарбонатную, фосфатную и белковую. Вместе они формируют первую линию защиты против кислотных или щелочных воздействий на ткани полости рта», — уточняет врач.
Стоматолог-гигиенист, Москва
Четких правил нет
«Нет исследований, которые бы точно говорили, сколько воды для здоровья нужно пить в течение дня, — объясняет стоматолог-гигиенист сети научных стоматологий „Дантистофф“ Мадонна Цаликова. — Сколько ваш организм требует жидкости, столько и нужно ее пить. Главное — маленькими глоточками».
По мнению гигиениста, слюна и правда играет важную роль в защите зубов и полости рта в целом.
Защитная биопленка
«Слюна — это тонкая органическая пленка — пелликула, которая защищает зуб, — продолжает Мадонна Цаликова. — Она обеспечивает смазку зуба, увлажнение окружающих его тканей, а также регулирует состав микробиоты, которая зависит от микробиоты кишечника. Они совпадают на 45%».
Если вы поели сладкого, быстро почистили зубы и решили, что этого достаточно, это ошибка, уточняет доктор.
Можно даже не чистить
«Все съеденное поступает в желудочно-кишечный тракт, — говорит врач-гигиенист. — И качество наших зубов напрямую зависит от состояния его здоровья. Именно поэтому сладкое лучше исключать из рациона. Дело в том, что pH слюны и зуба — щелочной. Когда же в полость рта попадает много сахара, это делает среду кислой, в ней бактерии хорошо себя чувствуют, начинают размножаться и разрушать зубы. На самом деле здоровый организм даже не требует чистки зубов: их очищает „правильная“ слюна. Но только в том случае, если вы правильно питаетесь. Правда, таких людей крайне мало».
Поэтому для здоровья зубов важно следить не только за микробиомом слюны, но и за микробиомом ЖКТ, говорит врач.
«Мое мнение — потребление воды не влияет на качество зубов, а вот то, что мы едим, — да!» — резюмирует Мадонна Цаликова.