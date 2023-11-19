Феномен Иванушки: психологи объясняют, почему дуракам всегда везет

Выражение «дуракам всегда везет» давно стало частью нашей культуры и проникло в повседневную жизнь. Говорят так, когда не понимают, почему людям вроде бы не самым умным, а часто еще и ленивым и простоватым вдруг улыбается удача.
Давайте разберемся, откуда взялось это выражение и в чем феномен Ивана-дурака?
Психосоматолог, член Российского психологического общества, нейропсихолог, специалист по телесно-ориентированной терапии, специалист по взрослой и детской психосоматикеЛичный сайт
«Истоки выражения „дуракам всегда везет“ уходят в Древнюю Русь, когда в народных сказаниях и были придуманы различные образы героев. Иван-дурак — как раз один из них, — объясняет „Доктору Питеру“ психотерапевт Екатерина Тур. — Иванушка был простым на первый взгляд человеком с ограниченными интеллектуальными способностями. Однако его простота и наивность помогали ему выживать в сложных ситуациях и достигать успеха, который был недоступен более умным и хитрым людям».
Феномен Ивана-дурака
Феномен удачливости Иванушки можно объяснить несколькими факторами, считает психолог.
Иван-дурак не загружен мыслями о своей гениальности или превосходстве. Он просто действует интуитивно, и это помогает ему принимать быстрые и верные решения в критических ситуациях.
Он не стесняется своих недостатков и не боится быть смешным или глупым. Такая открытость и непосредственность могут вызвать симпатию окружающих и помочь встретиться с пониманием и поддержкой.
Психолог, супервизор, НЛП-практик, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапииЛичный сайт
Может, вы просто завидуете?
«В наше время фразу „дуракам всегда везет“ часто используют из зависти, из злости, от бессилия, когда не понимают череду удачных событий, выпавших на долю вроде бы не заслуживающего этого человека, непохожего на других, который добился этих благ нестандартным путем», — считает психолог Сергей Розанов.
Повторяющие эту фразу часто просто снимают с себя ответственность, оправдываются перед самим собой, что достигнутое другим человеком — лишь везение, причем везение дурака.
Не такой уж и дурак
Психолог Екатерина Тур подчеркивает, что выражение «дуракам всегда везет» не всегда — абсолютная истина. Оно, скорее, описывает ситуации, когда удача приходит к людям, которые не стремятся к ней или не осознают свою удачу.
«Удача и успех зависят от множества факторов, включая умение принимать решения, трудолюбие, настойчивость и умение использовать возможности, которые предоставляет жизнь, — объясняет психолог. — Таким образом, в выражении „дуракам всегда везет“ есть некая сермяжная правда. Иногда простые и наивные люди могут добиться успеха, благодаря своей открытости и непосредственности».
Оглянитесь на себя
«Чтобы перестать переживать, о том, что кому-то больше везет по жизни, стоит обратить внимание на себя, ведь все, что происходит в вашей жизни — это ваш осознанный выбор, — продолжает Сергей Розанов. — Это вы выбрали эту жизнь, эту работу, стратегию поведения, которые привели к тому, что вы имеете на настоящий момент».
Психолог признает, что это всегда можно изменить — начать учиться новому, прислушиваться к мнению других людей, заводить новые знакомства, рисковать, ставить цели и добиваться их, сместить фокус внимания с неудач на пути на конечную цель.
«Да, вам может не повезти, но «кто не рискует, тот не пьет шампанского». Именно эту фразу я бы поставил рядом с фразой «дуракам везет», — резюмирует Сергей Розанов.