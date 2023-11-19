Феномен Иванушки: психологи объясняют, почему дуракам всегда везет

«Истоки выражения „дуракам всегда везет“ уходят в Древнюю Русь, когда в народных сказаниях и были придуманы различные образы героев. Иван-дурак — как раз один из них, — объясняет „Доктору Питеру“ психотерапевт Екатерина Тур. — Иванушка был простым на первый взгляд человеком с ограниченными интеллектуальными способностями. Однако его простота и наивность помогали ему выживать в сложных ситуациях и достигать успеха, который был недоступен более умным и хитрым людям».