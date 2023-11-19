Личный опыт: у 44-летнего мужчины после пробежки образовался тромб в пенисе

Пробежки обычно ассоциируют со здоровым образом жизни. В целом не зря, однако иногда даже такое полезное хобби может стать причиной проблем.
Так произошло в истории 44-летнего мужчины из Словакии. Обычная пробежка заставила его страдать от невыносимой боли. Врачи выяснили, что он столкнулся с достаточно редким диагнозом, в медицинской литературе подобные случаи описывались всего пару раз.
Мужчина был марафонцем-любителем, так что бегал он далеко не в первый раз. Однако в один не прекрасный день длительная пробежка обернулась для него мучениями. На его пенисе появилась шишка. Кроме того, он мучился от болезненной эрекции.
Представители сильного пола, как известно, часто откладывают визит к врачу до последнего. Вот и герой этой истории в течение двух дней просто терпел. Потом все-таки решился пройти обследование.
Сканирование показало, что у него был тромб в кавернозном теле, двух губчатых трубках, которые проходят через пенис и наполняются кровью, вызывая у мужчин эрекцию. МРТ показало, что размер тромба достигал 18 миллиметров.
Медики прописали ему препараты, разжижающие кровь, и обезболивающие. Уже через неделю неприятные симптомы исчезли. Однако тромб никуда не делся, поэтому мужчине каждый день кололи лекарство, которое предотвращает разрушение или увеличение тромбов и их перемещение в легкие.
Через полгода обследование выявило, что тромб немного уменьшился. Однако через три года выяснилось, что окончательно сгусток так и не исчез. У мужчины при этом не оставалось никаких симптомов. С эрекцией проблем тоже не было.
В статье в журнале Urology Case Reports врачи заявили, что им известно всего лишь о 56 случаях образования тромбов в кавернозных телах, описанных в медицинской литературе.
Чаще всего диагностируют эту проблему у мужчин в возрасте до 30 лет. Чаще всего образование тромба происходит из-за микротравм тканей. Продолжительный и интенсивный бег, употребление наркотиков и спиртного, хронические болезни вроде тромбофилии и серповидно-клеточной анемии также повышают риски.
Наибольшему риску подвергаются люди с избыточным весом, курящие или малоподвижные, пишет издание
Кстати
Нередко появление тромба вообще не дает никаких очевидных симптомов. Тромбоз поэтому регулярно включают в списки болезней, которые еще называют «тихими убийцами». Однако иногда есть пусть и не такие заметные, но явные признаки, которые указывают на возможное наличие тромба. О том, какие это симптомы, можно прочитать ЗДЕСЬ.