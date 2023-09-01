Шишки на голове у пятимесячного ребенка оказались первым симптомом лейкемии

От рака никто не застрахован, диагностировать болезнь могут даже у совсем маленького ребенка. Семья Бретт из Ипсвича потеряла 14-месячного сына из-за онкозаболевания.
Беременность протекала тяжело, врачи предупредили Каллан и Джеймса, что малыш может появиться на свет раньше срока. Обошлось, мальчик Генри родился доношенным и абсолютно здоровым в апреле 2020 года.
Особенно сильно пополнению в семье радовался брат Генри — Теодор. Дети много времени проводили вместе и часто смеялись.
Когда малышу Генри исполнилось пять месяцев, он стал часто плакать, температура периодически подскакивала. Кроме того, на голове у ребенка появилось несколько небольших шишек.
Мама мальчика отвезла его в больницу. Ее сопровождала бабушка Генри, которая проработала медсестрой 35 лет. Она заявила: ее внук не покинет больницу, пока не сдаст анализ крови.
По результатам именно этого обследования у Генри диагностировали острый миелолейкоз — агрессивную форму рака.
«Единственный способ описать это — полное опустошение. Все, что я чувствовала, — чистая паника», — рассказала мама мальчика.
Кроме того, Каллан столкнулась с чувством вины. Ее малыш был таким счастливым и спокойным, женщина и подумать не могла о страшном диагнозе и поэтому винила себя в том, что не забеспокоилась раньше.
Генри в ту же ночь увезли в детскую больницу Адденбрука в Кембридже. Малыш несколько месяцев провел там и прошел через четыре курса жесткой химиотерапии.
Из-за коронавирусных ограничений Каллан и Джеймс могли быть с Генри только по одному. В итоге с момента постановки диагноза и до смерти мальчика семья смогла побыть вместе в полном составе всего три раза. Самый памятный из них — Рождество 2020 года. Генри разрешили привезти домой. Он провел праздник на коленях у дедушки, поедая шоколадное печенье.
Однако вскоре Генри стало хуже. Его увезли в больницу Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне. К маю 2021 года состояние мальчика ухудшилось так сильно, что ему пришлось провести интубацию трахеи, чтобы он мог дышать.
После этого ребенка перевели в отделение терапии. К концу жизни Генри очень мучился.
«Его мозг был полон абсцессов, и ему было больно. У него появилась сыпь, которая со временем распространилась по всему телу, и кожа начала шелушиться. Ближе к концу у него начались понос и рвота кровью», — рассказывает Каллан.
Врачи больше не могли ничем ему помочь. Родители решили вернуть Генри домой, чтобы он в последний раз увиделся с братом. Мальчик прожил еще 56 часов, все это время его мама не спала, ей хотелось не упускать ни одной минуты.
Через шесть месяцев после смерти Генри Каллан переквалифицировалась в помощника врача, надеясь помочь другим семьям, столкнувшимся с болезнью, пишет издание