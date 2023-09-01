Шишки на голове у пятимесячного ребенка оказались первым симптомом лейкемии

Из-за коронавирусных ограничений Каллан и Джеймс могли быть с Генри только по одному. В итоге с момента постановки диагноза и до смерти мальчика семья смогла побыть вместе в полном составе всего три раза. Самый памятный из них — Рождество 2020 года. Генри разрешили привезти домой. Он провел праздник на коленях у дедушки, поедая шоколадное печенье.