Онколог Исаев-Апостолов рассказал о виде рака, который может развиться из-за постоянной изжоги

Не стоит путать это ощущение с тем, что чувствуешь, когда неудачно проглатываешь таблетку и она как будто застревает в горле. Дисфагия может возникнуть еще, если мы поцарапали чем-то горло, но тогда это неприятное ощущение пройдет недели за две. При раке это чувство постоянно беспокоит при каждом приеме пищи или глотке воды. И это ограничивает жизнь пациента: он начинает есть медленнее и реже, теряет в весе. От этого как раз появляется второй признак рака пищевода — внезапное похудение. Еще может быть боль в области грудной клетки, в области спины.