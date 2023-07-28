Онколог Исаев-Апостолов рассказал о виде рака, который может развиться из-за постоянной изжоги

Изжога после обильного обеда для многих обычное дело. Но знали ли вы, что есть онкозаболевание, которое может развиться у тех, кто привык глушить неприятные ощущения содой и молоком? Речь идет о раке пищевода.
Онколог Андрей Исаев-Апостолов рассказал об особенностях этой болезни, первых симптомах.
Онколог-химиотерапевт, эксперт Фонда медицинских решений «Не напрасно» и научный координатор онлайн-энциклопедии о раке «Онко Вики»Личный сайт
Бывает двух видов
Выделяют два главных вида рака пищевода. Они отличаются друг от друга происхождением, факторами риска и лечением, однако прогноз для них примерно одинаковый. Это плоскоклеточный рак и карцинома пищевода. Возникают они так же, как и другие опухоли, — из-за бесконтрольного деления клеток.
Наследственные формы рака пищевода встречаются крайне редко. Это около 5% случаев. По большей части рак пищевода возникает без какой-то связи с наследственностью. В течение жизни в клетках происходят генетические поломки, в большинстве случаев человеческий организм справляется с этим. Но, увы, иногда бывает по-другому, и тогда развивается опухоль.
Факторы риска
Плоскоклеточный рак раньше встречался чаще, однако сейчас, по статистике, больше распространена карцинома пищевода. Первый тип связывают в первую очередь с табаком: у курильщиков риск столкнуться с ним куда выше. А вот с карциномой ситуация другая: там вероятность развития повышает гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Это заболевание, когда кислое агрессивное содержимое желудка по разным причинам попадает в пищевод и желудок. Ткани там не приспособлены к такой среде, возникает воспаление, и человек мучится от изжоги.
И если это воспаление длится долго и никак не лечится, то клетки начинают меняться, может возникнуть предраковое состояние. Происходит это не сразу — нужно годы игнорировать рефлюксную болезнь и не лечить ее.
Кроме того, есть связь с повышенным риском развития рака пищевода и употреблением алкоголя. Но главные факторы — это курение и ГЭРБ.
Другие факторы риска:
химический ожог пищевода кислотой или едкими растворами;
употребление очень горячих напитков;
лишний вес.
Диагностика и симптомы
Рак пищевода — достаточно удобная в плане диагностики опухоль, потому что она дает о себе знать специфическими симптомами. Тут все просто: опухоль растет, перекрывает собой пищевой просвет. Человек может также ощущать ком в горле при глотании. Причем на поздних стадиях этот симптом не пропадает даже при глотании мягкой еды или жидкости.
Не стоит путать это ощущение с тем, что чувствуешь, когда неудачно проглатываешь таблетку и она как будто застревает в горле. Дисфагия может возникнуть еще, если мы поцарапали чем-то горло, но тогда это неприятное ощущение пройдет недели за две. При раке это чувство постоянно беспокоит при каждом приеме пищи или глотке воды. И это ограничивает жизнь пациента: он начинает есть медленнее и реже, теряет в весе. От этого как раз появляется второй признак рака пищевода — внезапное похудение. Еще может быть боль в области грудной клетки, в области спины.
С раком пищевода действует то же правило, что и с огромным количеством других смертельно опасных болезней: чем раньше его диагностируют, тем больше шансов на успешную терапию.
Другие симптомы рака пищевода:
рвота без причины желудочным содержимым или кровью;
кровь в стуле (дегтеобразный стул);
частое глотание.
Чтобы диагностировать рак пищевода, используется фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС). Это самый лучший и самый распространенный способ обнаружить рак пищевода, потому что есть возможность осмотреть стенки пищевода с помощью специальных камер, можно заодно взять биопсию и поставить гистологический диагноз. На совсем ранних стадиях также эндоскопически можно даже вылечить рак, то есть удалить опухоль. Обычно с этого метода диагностики начинается обследование.
Если врач чувствует, что есть какие-то показания для гастроскопии, он ее назначает. Ничего страшного в этом исследовании нет. Делают его амбулаторно: пациент приходит, проходит обследование и, как правило, уходит домой. В некоторых случаях, если нет противопоказаний, можно провести это исследование под наркозом, и в этом тоже ничего плохого. Только в таком случае исследования занимают чуть больше времени.
Лечение и прогнозы
Лечение рака пищевода — это тоже большая сфера медицины. Современные онкологи используют разные методы. Это может быть оперативное лечение — когда опухоль вырезают. Как правило, это удаление всего пищевода — довольно сложная операция, которая занимает много времени, требует большого мастерства хирургов и ответственности пациента. С ней связано множество сложностей и последствий.
Конечно, как и практически в лечении всех видов опухолей, используется химиотерапия. Ее проводят и до, и после операции. Для распространенных стадий этот метод используют как основное лечение.
Для плоскоклеточного рака пищевода используется очень активно лучевая терапия — настолько, что иногда она даже заменяет хирургическое лечение с хорошими результатами.
В некоторых случаях, но не часто, используют и таргетную терапию, и иммунную терапию. Но пока значимого места эти новые способы лечения в терапии рака пищевода не заняли.
Прогнозы при раке пищевода разные, все зависит во многом от того, на какой стадии болезнь диагностировали. Но в целом это не самый благоприятный с точки зрения прогноза вид рака.
К сожалению, несмотря на то что появляются новые методы лечения, развиваются хирургические техники, часто победить болезнь удается с трудом. Она ведет себя достаточно агрессивно, и прогнозы не такие хорошие, как хотелось бы.
Однако ситуация в сфере лечения рака постоянно меняется, и мы надеемся, что и в этом направлении произойдет сдвиг.
Меры профилактики
Самый простой совет — бросить курить. Даже не то чтобы курить меньше, а совсем отказаться от сигарет. Даже небольшое количество табака уже повышает риск развития большого количества заболеваний — от инсульта до самых разных опухолей. Кроме того, употребление спиртного тоже стоит ограничить.
Если у вас постоянная изжога, болят спина и грудь, не нужно терпеть и лечить все содой, лучше дойти до врача. Он назначит необходимое лечение, вы избавитесь от изжоги и снизите риски развития рака пищевода.