Сильно потеет лицо в жару: врач назвал 7 способов справиться с проблемой

Если от мокрых пятен на одежде и запаха пота в жару еще можно как-то спастись с помощью дезодоранта и более легкой, свободной одежды из натуральных тканей, то вот с повышенной потливостью лица летом справиться гораздо сложнее. Ни от кого не скроешь красноту и ручейки пота — все на виду. Остается всегда с собой носить салфетки или платок, чтобы вовремя вытирать лицо, а это очень неудобно.
Но дело не только в дискомфорте. Повышенная потливость лица может быть вызвана разными причинами, включая проблемы со здоровьем.
Терапевт, нефролог, заместитель главного врача по медицинской части Гатчинской клинической межрайонной больницы, кандидат медицинских наук
По словам Павла Кислого, заместителя главного врача по медицинской части Гатчинской клинической межрайонной больницы, среди причин повышенного потоотделения могут быть:
лишний вес,
стресс,
генетическая предрасположенность,
заболевание, чаще всего — инфекция.
Конечно, это далеко не полный список причин гипергидроза (о пяти опасных болезнях, ранним симптомом которых может быть сильная потливость, читайте ЗДЕСЬ). В любом случае, если потливость вас беспокоит, полезно выяснить, с чем она связана именно у вас, после чего найти подходящее решение в данной конкретной ситуации.
Что может помочь
Павел Кислый рассказал о семи общих способах, которые стоит попробовать, если сильно потеет лицо в жару.
Поддерживайте хорошую гигиену кожи. Регулярно мойте лицо мягким очищающим средством и используйте тоник без спирта.
Используйте антиперспирант для лица. Важно: это не обычный антиперспирант, который мы используем для тела, как раз он не предназначен для лица. Специальное средство надо наносить на лицо перед выходом из дома.
Избегайте острой, горячей пищи и специй. Они могут вызвать повышенное потоотделение. Какие еще продукты в разы усиливают запах пота, читайте ЗДЕСЬ.
Поддерживайте оптимальную температуру в помещении, в котором подолгу находитесь. Это поможет избежать перегрева и создаст комфортные условия для вашей кожи.
Используйте матирующие средства. Можно, к примеру, применять основу или пудру, которые помогут уменьшить блеск и будут поглощать излишки пота.
Избегайте сильного солнечного излучения. Во время суточных пиков активности солнца лучше отказаться от прогулок, а перед выходом на улицу не забывать наносить на лицо солнцезащитное средство с высоким SPF, чтобы предотвратить повышенное потоотделение.
Попробуйте лечебные процедуры. В некоторых случаях может быть полезно обратиться к дерматологу для получения консультации по лечению потливости лица. При гипергидрозе, например, помогают ботулинотерапия или процедуры лазерной терапии.
«Если проблема не улучшается или ухудшается, рекомендуется обратиться к специалисту для более подробной оценки и лечения», — посоветовал доктор.
Но у кого-то в жару в первую очередь страдает не лицо, а ноги. Как справиться с излишней потливостью ног, читайте ЗДЕСЬ.