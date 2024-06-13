Когда и летом скользко: 10 простых способов справиться с потливостью ног

Потные ноги — это не только дискомфорт, неприятный запах и проблемы с выбором обуви, но и большой риск развития грибка стоп и ногтей.
В некоторых случаях причина повышенной потливости — гипергидроз. Это заболевание, которое вызывает чрезмерное потоотделение. При таком состоянии люди покрываются потом даже в прохладную погоду. Однако у большинства людей ноги потеют из-за жары и неправильно подобранной обуви. И вот как решить эту проблему.
Откажитесь от тесной закрытой обуви
Пусть ваши ноги дышат. Тесная закрытая обувь мешает нормальной циркуляции воздуха. Поэтому на лето выбирайте легкую спортивную обувь с сеткой либо ботинки и туфли с перфорацией.
Положите стельки от пота
Специальные стельки впитывают пот, оставляя ноги сухими. Есть и небольшие вкладыши, которые можно использовать в сандалиях и туфлях на каблуках. Некоторые из них поглощают не только влагу, но и неприятный запах.
Носите носки из акрила
Да, хлопок — это натурально и полезно, однако, если вы собрались бежать марафон, выбирайте влагоотводящие носки из специальных материалов. Так, хорошо отводит влагу акрил. Выбирайте модели носков с дышащей сеткой, которая обеспечит циркуляцию воздуха и избавит от неприятного запаха.
Еще один совет: держите при себе дополнительную пару чистых носков. Они не займут много места, но серьезно выручат, если ноги вспотеют.
Используйте дезодоранты для ног
Однако перед покупкой обязательно посмотрите состав.
«Дезодоранты-антиперспиранты содержат алюминий либо алюмокалиевые квасцы, которые считаются натуральным, природным ингредиентом, а по сути это тот же алюминий, — говорит косметолог Анастасия Рыбакова. — Такие средства избавляют от пота, но за это приходится расплачиваться. Алюминий накапливается в тканях и органах, в том числе в головном мозге, попадает ребенку из тканей матери. Есть данные исследований, в которых повышенное содержание алюминия в мозге ассоциируется с болезнью Альцгеймера, расстройством аутистического спектра и рассеянным склерозом. Поэтому лучше использовать натуральные дезодоранты на основе магния. Они, конечно, не такие эффективные, зато безвредные».
Искупайте ноги в чае
Неожиданный метод борьбы с потливостью предлагает американский ортопед Даниэль Депре.
«Залейте пару пакетиков черного чая без ароматизаторов небольшим количеством горячей воды, а затем добавьте немного холодной воды. Дайте чаю остыть, а после окуните в него ноги, — рассказывает врач изданию
По словам эксперта, даже одной такой процедуры в неделю хватит, чтобы снизить потливость ног.
Используйте сушилки для обуви
Мокрые от пота ботинки часто не успевают высохнуть до следующего использования. А в теплой влажной среде моментально размножаются бактерии. Поэтому сушилки для обуви нужно использовать не только в зимнюю слякоть, но и в летнюю жару.
Устройте дезинфекцию
Если есть возможность, почаще стирайте обувь в стиральной машине. Однако обычного моющего средства может быть недостаточно.
«Опрыскивайте внутренние части обуви раствором лизола один раз в 1-2 недели. Это дезинфицирующее средство убьет все бактерии и грибки, избавив от неприятного запаха», — говорит Даниэль Депре.
Меняйте обувь каждый день
Если вы нашли ту самую идеальную обувь на каждый день, не поскупитесь и возьмите две пары, чтобы не носить одни и те же ботинки или туфли ежедневно. За день обувь отстоится, высохнет, а неприятный запах выветрится.
Чаще проветривайте ноги
Если есть возможность, просто разуйтесь, сидя за рабочим столом. Дайте ногам немного свежего воздуха. Можно на время переобуться в легкие домашние тапочки, чтобы не сидеть босиком.
Попробуйте инъекции ботокса
«Можно на какое-то время убрать повышенное потоотделение с помощью инъекций ботокса в стопы, — говорит косметолог Анастасия Рыбакова. — Но если организм в данном конкретном месте усиливает потоотделение, значит, ему это нужно. Возможно, есть проблема с почками или печенью. И если наладить работу этих органов, можно избавиться и от повышенной потливости. С гипергидрозом надо работать целостно — проконсультироваться с врачом, сдать анализы крови. Часто повышенное потоотделение связано с дефицитом магния, и тогда достаточно просто восполнить нехватку этого минерала. Однако препараты магния должен назначать исключительно врач».