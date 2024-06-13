Когда и летом скользко: 10 простых способов справиться с потливостью ног

«Дезодоранты-антиперспиранты содержат алюминий либо алюмокалиевые квасцы, которые считаются натуральным, природным ингредиентом, а по сути это тот же алюминий, — говорит косметолог Анастасия Рыбакова. — Такие средства избавляют от пота, но за это приходится расплачиваться. Алюминий накапливается в тканях и органах, в том числе в головном мозге, попадает ребенку из тканей матери. Есть данные исследований , в которых повышенное содержание алюминия в мозге ассоциируется с болезнью Альцгеймера, расстройством аутистического спектра и рассеянным склерозом . Поэтому лучше использовать натуральные дезодоранты на основе магния. Они, конечно, не такие эффективные, зато безвредные».