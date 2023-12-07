Рыбный, мышиный, кошачий: о каких болезнях может рассказать запах пота

Как напоминает врач-нефролог и диетолог Дарья Садовская, пот — физическая норма. Так организм поддерживает нужную температуру тела, регулирует жидкость и обмен веществ. И в норме он тоже может пахнуть, но не сам по себе: виноваты бактерии на коже, которые его расщепляют. И если вы часто замечаете за собой повышенную потливость и запах, возможно, дело в синтетической одежде, которую вы носите, плохом питании или стрессе. Однако в некоторых случаях причина может быть глубже.