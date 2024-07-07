Как выбрать самый эффективный антиперспирант? 7 правил врача

Множество факторов могут повлиять на запах пота — выделяются химические соединения, образующиеся в результате метаболизма и колонизации кожи бактериями.
Для борьбы с этим явлением существуют антиперспиранты и дезодоранты. В чем разница и как их правильно выбирать, «Доктору Питеру» рассказала Нармин Агакишизаде, врач-дерматовенеролог, онколог клиники СМТ.
врач-дерматовенеролог, онколог клиники СМТ.
Дезодоранты — это маскировка
Дезодоранты маскируют и устраняют неприятный запах с помощью ароматизаторов и антисептиков, содержащихся в их составе. Эффективность дезодорантов обусловлена наличием более или менее активных антисептических агентов, которые минимизируют количество бактерий, генерирующих запах, и/или поглотителей запаха. К этому необходимо добавить изменение рН подмышек, которое уменьшается с 6, 5–6, 1 до 5, 7–5, 3. Это подкисление помогает ограничить развитие бактерий.
Антиперспирант уменьшает потливость
Антиперспирант воздействуют на сам процесс потоотделения, уменьшая его секрецию путем блокирования эккриного потового протока. Механизм действия был спорным, но в настоящее время согласовано, что это сужение потового канала, вызванное кислотным и вяжущим действием используемых солей, а также осадком сложных солей в потовом канале. Считается, что существует комбинация с белками слизистой оболочки, которая позволила разработать меру эффективности смесей.
Несмотря на разногласия во мнениях исследователей по этому поводу, всё больше людей обращают внимание на состав используемых средств и предпочитают натуральные альтернативы. Натуральные антиперспиранты, такие как на основе магнезия, кристаллов калицита или эфирных масел, становятся все более популярными среди тех, кто заботится о своем здоровье.
Правила выбора от врача
Выбор самого эффективного антиперспиранта может быть непростой задачей, поскольку каждый человек имеет свои индивидуальные потребности и реакцию на различные ингредиенты. Однако следующие шаги могут помочь вам выбрать наиболее подходящий антиперспирант для себя:
Тип антиперспиранта: существует несколько различных типов антиперспирантов, включая стик, ролл-он, сухой спрей и крем. Выберите тот тип, который наиболее удобен для вас и соответствует вашим предпочтениям.
Состав: обратите внимание на состав антиперспиранта. Некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на определенные ингредиенты, такие как алюминий, который обычно используется в антиперспирантах. Если у вас чувствительная кожа, выберите гипоаллергенный антиперспирант.
Длительность действия: некоторые антиперспиранты обещают защиту от пота в течение 48 часов, в то время как другие могут действовать только в течение нескольких часов. Выберите антиперспирант, который будет соответствовать вашему образу жизни и потребностям.
Аромат: некоторые антиперспиранты имеют сильный аромат, который может быть раздражающим для некоторых людей. Если вы предпочитаете невидимый или слабо заметный аромат, выберите антиперспирант без запаха или с деликатным ароматом.
Бренд: при выборе антиперспиранта также стоит обратить внимание на бренд. Некоторые бренды специализируются на производстве продуктов для чувствительной кожи, в то время как другие могут предлагать антиперспиранты с особым запахом или длительным действием.
Отзывы и рекомендации: прочитайте отзывы других пользователей и рекомендации специалистов по уходу за кожей. Это может помочь вам определить, какой антиперспирант лучше всего соответствует вашим потребностям.
Учитывайте также ваш образ жизни и физическую активность. Если вы занимаетесь спортом или ведете активный образ жизни, вам, возможно, потребуется более мощный антиперспирант с длительным действием. Обратите внимание на специализированные антиперспиранты для спортсменов или людей с высокой физической активностью.
Помните о правильном применении антиперспиранта. Чтобы он был максимально эффективен, наносите его на чистую и сухую кожу подмышек. Подождите, пока он высохнет перед надеванием одежды, чтобы избежать пятен и раздражения кожи.
Все равно потею
Чрезмерное потоотделение или резкий запах пота могут быть признаками определенных заболеваний или нерегулярностей в организме. Поэтому, если проблема не устраняется с помощью обычных средств гигиены, важно обратиться к врачу для консультации и выявления возможных причин. Специалист сможет предложить адекватное лечение или рекомендации по уходу за кожей, что поможет вам вернуться к комфортной жизни без дискомфорта и комплексов.
Нельзя также забывать о том, что правильное питание, умеренная физическая активность, соблюдение гигиенических норм и регулярное обновление гардероба также могут оказать положительное влияние на состояние кожи и уменьшить интенсивность потоотделения. Важно найти баланс между заботой о себе и использованием косметических средств, чтобы обеспечить здоровье и комфорт в любой ситуации.