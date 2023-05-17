До еды или после? Врач Обухова рассказала, в какое время правильно измерять давление

О том, что с возрастом надо регулярно следить за своим артериальным давлением, врачи говорят постоянно, это один из главных факторов риска инфаркта и инсульта. Но ориентироваться только на свое самочувствие не всегда оправданно. Гипертония тем и опасна, что ее не всегда можно почувствовать. По словам кардиологов, со временем люди привыкают жить с высоким давлением и просто перестают его ощущать, а оно тем временем продолжает разрушать сосуды. Однако, если это не давняя история, симптомы все же можно распознать.
Врач-кардиолог, сомнолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России
Во Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, который отмечается 17 мая, кардиолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Надежда Обухова
рвота;
головная боль;
головокружение;
нарушение зрения;
слабость в руке или ноге;
асимметрия лица;
боль в грудной клетке;
одышка.
«При обнаружении этих симптомов у себя или своих близких незамедлительно вызовите бригаду скорой помощи», — советует специалист.
По словам Надежды Обуховой, также за срочной помощью к врачу надо обращаться, если систолическое (верхнее) артериальное давление выше 160 мм рт. ст. или ниже 90 мм рт. ст.
Когда правильно измерять давление
Чтобы получить корректные цифры на тонометре, важно измерять давление в правильном положении — занять удобную позу, расслабиться, отдохнув перед этим 5-10 минут, не скрещивать ноги во время измерения и не разговаривать. Также важно выбрать правильный момент для диагностики.
Кардиолог назвала самое удачное время:
утром — сразу после пробуждения, после посещения туалета и до приема лекарств и завтрака;
вечером — непосредственно перед сном, перед ужином или не раньше чем через 2 часа после ужина до вечернего приема лекарственных препаратов.
А если под рукой нет тонометра?
Измерить давление можно даже без прибора — например, по пульсу, при помощи иглы и линейки. Понятно, что в этом случае показатели будут приблизительными, но иногда и это может стать серьезным подспорьем. О том, как это сделать, ранее рассказывала врач-терапевт Анастасия Половина.
Вот как измерить давление по пульсу:
выберите спокойную обстановку и примите удобную позу;
нащупайте пульс на лучевой артерии у основания большого пальца;
в течение 30 секунд посчитайте количество сердечных сокращений, после умножьте полученное число на 2, получив реальные показатели ударов сердца в минуту.
По словам Анастасии Половиной, в норме должно быть от 60 до 80 ударов в минуту.
При числе сердечных сокращений:
меньше 60 в минуту можно говорить о гипотонии;
меньше 50 — о брадикардии;
больше 90 ударов в минуту — о гипертонии;
более 100 ударов — о тахикардии.