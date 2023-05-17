До еды или после? Врач Обухова рассказала, в какое время правильно измерять давление

О том, что с возрастом надо регулярно следить за своим артериальным давлением, врачи говорят постоянно, это один из главных факторов риска инфаркта и инсульта. Но ориентироваться только на свое самочувствие не всегда оправданно. Гипертония тем и опасна, что ее не всегда можно почувствовать. По словам кардиологов, со временем люди привыкают жить с высоким давлением и просто перестают его ощущать, а оно тем временем продолжает разрушать сосуды. Однако, если это не давняя история, симптомы все же можно распознать.