Не только энцефалит: клещи могут заразить человека болезнью, которая разрушает сердце и печень

После перенесенной инфекции у человека вырабатывается нестойкий иммунитет, риск заразиться повторно сохраняется. Заражение возможно практически сразу после выздоровления. Чтобы предупредить заболевание, следует защищать себя от укусов клещей: правильно одеваться в лес, чтобы клещ не смог присосаться к коже — надевать кофту или рубашку, полностью закрывающую руки, закрытую обувь, кепку или панаму, длинные брюки, которые следует заправлять в высокие носки или сапоги. Важно выбирать светлую или белую одежду: на ней легче заметить клеща. Еще один способ профилактики — специальные противоклещевые репелленты. Кроме того, после посещения леса или парка нужно обязательно осмотреть себя и близких, а также домашних животных.