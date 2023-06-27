Не только энцефалит: клещи могут заразить человека болезнью, которая разрушает сердце и печень

Отдых на природе часто связан с неприятными контактами с насекомыми-паразитами. После укуса клеща человек может заболеть несколькими инфекциями. Одна из наиболее распространенных на территории России — клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Что это за инфекция и как мы можем от нее защититься, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Острая инфекция из-за бактерий
Болезнь Лайма — острая бактериальная инфекция, которая преимущественно передается людям от клещей, инфицированных боррелиями — бактериями из семейства спирохет. Они активны с апреля по октябрь, поэтому в этот период есть риск заразиться, объясняет врач.
Почувствовать, как клещ прокусывает кожу, практически невозможно, потому что в слюне членистоногого содержится особое обезболивающее вещество. Кроме того, паразит настолько маленький, что может оставаться незамеченным долго.
Голодный клещ способен кусать незаметно и может пить кровь до пяти дней. Чаще он прокусывает тонкую и теплую кожу между пальцами, на ягодицах, в паху, на шее и за ушами.
«Анатомия клеща позволяет ему увеличиваться в размерах по мере насыщения, поэтому по диаметру тела паразита можно примерно определить, как давно он пьет кровь. Если он плоский и маленький, скорее всего, присосался недавно. Если больше похож на раздувшийся шарик с крохотной головой, то пьет кровь уже несколько часов или дней», — рассказывает Екатерина Демьяновская.
Чем дольше паразит на теле, тем хуже
Чем дольше клещ пьет кровь, тем большую дозу боррелий он может передать. Если человек заметил на коже клеща, следует как можно скорее снять паразита и отнести в лабораторию на анализ, а также внимательно наблюдать за своим самочувствием.
Время от момента попадания бактерии в организм до появления первых симптомов называют инкубационным периодом. При боррелиозе он составляет в среднем 1-2 недели. Примерно в это время или позже на коже появляется характерное пятно с красным центром, белой серединой и красным ободком.
Это так называемая мигрирующая эритема. Она может сохраняться несколько недель, увеличиваться в размерах, распространяясь на соседние части тела. Кроме того, человек может жаловаться на беспричинную лихорадку и озноб, утомляемость, ломоту в мышцах и суставах, увеличение лимфатических узлов. Иногда такие симптомы появляются на несколько дней и бесследно проходят.
«Однако расслабляться не стоит, ведь инфекция может продолжать незаметно распространяться и однажды проявиться серьезными симптомами», — предупреждает невролог.
Не стоит тянуть с визитом к врачу
При появлении красного пятна на коже после укуса или симптомов, похожих на ОРВИ, следует обязательно обратиться к врачу. Если болезнь Лайма подтвердится, врач назначит курс антибиотиков, который длится не меньше 20 дней. Чем тяжелее течение, тем активнее терапия. При необходимости также назначаются антигистаминные препараты от зуда и обезболивающие лекарства», — уточняет Екатерина Демьяновская.
Возможно повторное заражение
После перенесенной инфекции у человека вырабатывается нестойкий иммунитет, риск заразиться повторно сохраняется. Заражение возможно практически сразу после выздоровления. Чтобы предупредить заболевание, следует защищать себя от укусов клещей: правильно одеваться в лес, чтобы клещ не смог присосаться к коже — надевать кофту или рубашку, полностью закрывающую руки, закрытую обувь, кепку или панаму, длинные брюки, которые следует заправлять в высокие носки или сапоги. Важно выбирать светлую или белую одежду: на ней легче заметить клеща. Еще один способ профилактики — специальные противоклещевые репелленты. Кроме того, после посещения леса или парка нужно обязательно осмотреть себя и близких, а также домашних животных.
«Также не рекомендуется приносить домой букеты полевых трав и цветов — на них могут оказаться клещи», — говорит врач.
Инфекцию можно вылечить
Чаще всего боррелиоз полностью излечим. Для этого надо лишь вовремя начать терапию. Без лечения инфекция может привести к тяжелым осложнениям. Инфекция переходит в хроническую форму, постепенно разрушая центральную и периферическую нервную систему, сердце, печень, почки, суставы и другие структуры организма.
«Если заражается беременная женщина, то у нее повышается риск преждевременных родов и выкидыша. Кроме того, внутриутробное инфицирование может привести к патологиям развития нервной и сердечно-сосудистой системы плода», — объясняет Екатерина Демьяновская.