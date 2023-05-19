Целая армия: как выглядят клещи на человеческом теле под микроскопом

Для науки уже давно не тайна, что на человеческом теле обитают целые армии маленьких клещей. Они развивают бурную деятельность на нашей коже, особенно когда мы спим.
К слову, если клещей становится слишком много, у человека может развиться угревая болезнь, или демодекоз, — паразитарное кожное заболевание, которое вызывает клещ-железница. Он размножается в волосяных фолликулах, сальных железах кожи и мейбомиевых железах, которые находятся у нас на краю век. Поражается в основном кожа лица и ушные раковины — иногда кожа груди и спины.
Прозрачное тело клеща достигает в длину в среднем 279,7 мкм, из которых 70% приходится на заднюю часть тела. Питаются эти мелкие насекомые кожным салом. По ночам они выбираются из укрытий, чтобы отужинать омертвевшими клетками кожи и отложить яйца в волосяных фолликулах и сальных железах.
Все это звучит не слишком приятно, а выглядит еще хуже. Микроскопист Джеймс Вайс из Борнмутского университета решил рассмотреть маленькую черную точку на своем лбу под микроскопом — соскоблил ее и начал пристальное наблюдение, снимая все на
На ролике можно рассмотреть сферические капли на конце тела железниц — это капли масла и остатки кожного сала, которые они переваривают. А еще тут видно, как клещи поедают частицы человеческой кожи.
Отметим напоследок, что железницы обитают на коже многих людей и в основном они безвредны. Даже делают полезное дело, помогая ей сбрасывать ненужные клетки и обновляться.