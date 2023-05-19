Целая армия: как выглядят клещи на человеческом теле под микроскопом

К слову, если клещей становится слишком много, у человека может развиться угревая болезнь, или демодекоз, — паразитарное кожное заболевание, которое вызывает клещ-железница . Он размножается в волосяных фолликулах, сальных железах кожи и мейбомиевых железах, которые находятся у нас на краю век. Поражается в основном кожа лица и ушные раковины — иногда кожа груди и спины.