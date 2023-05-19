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Целая армия: как выглядят клещи на человеческом теле под микроскопом

Человеческая кожа, к счастью, восстанавливается — у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Не последнюю роль в этом процессе играют микроскопические клещи. Правда, если рассмотреть этот процесс под микроскопом, есть все шансы потерять аппетит.

19 мая 20231
антитела расшифровка
Источник:
iStockphoto

Для науки уже давно не тайна, что на человеческом теле обитают целые армии маленьких клещей. Они развивают бурную деятельность на нашей коже, особенно когда мы спим.

К слову, если клещей становится слишком много, у человека может развиться угревая болезнь, или демодекоз, — паразитарное кожное заболевание, которое вызывает клещ-железница. Он размножается в волосяных фолликулах, сальных железах кожи и мейбомиевых железах, которые находятся у нас на краю век. Поражается в основном кожа лица и ушные раковины — иногда кожа груди и спины.

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Прозрачное тело клеща достигает в длину в среднем 279,7 мкм, из которых 70% приходится на заднюю часть тела. Питаются эти мелкие насекомые кожным салом. По ночам они выбираются из укрытий, чтобы отужинать омертвевшими клетками кожи и отложить яйца в волосяных фолликулах и сальных железах.

Целая армия: как выглядят клещи на человеческом теле под микроскопом
Источник:
Скриншот

Все это звучит не слишком приятно, а выглядит еще хуже. Микроскопист Джеймс Вайс из Борнмутского университета решил рассмотреть маленькую черную точку на своем лбу под микроскопом — соскоблил ее и начал пристальное наблюдение, снимая все на видео. Оно опубликовано на его YouTube-канале Journey to the Microcosmos.

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На ролике можно рассмотреть сферические капли на конце тела железниц — это капли масла и остатки кожного сала, которые они переваривают. А еще тут видно, как клещи поедают частицы человеческой кожи.

Отметим напоследок, что железницы обитают на коже многих людей и в основном они безвредны. Даже делают полезное дело, помогая ей сбрасывать ненужные клетки и обновляться.

По материалам «Вокруг света»

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