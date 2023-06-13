Экстренная вакцинация: как сейчас защититься от клещевого энцефалита

Для защиты от клещевого энцефалита разработаны эффективные прививки, которые могут защитить как взрослых, так и детей. Но важно позаботиться о защите заранее. Плановую прививку от энцефалита взрослым и детям от 1 года делают с ноября по март в плановом порядке, на фоне полного здоровья. Существует несколько вакцин с разными схемами применения. Чаще всего, чтобы организм выработал иммунитет к вирусной инфекции, нужно ввести две дозы препарата с интервалом 1–7 месяцев.