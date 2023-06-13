Экстренная вакцинация: как сейчас защититься от клещевого энцефалита

Клещевой вирусный энцефалит — опасное для жизни воспаление мозга, оно возникает из-за вируса, который передается при укусе иксодового клеща. Без лечения подобная инфекция может закончиться даже летальным исходом или инвалидностью.
Чтобы снизить риск заражения, врачи рекомендуют вакцинироваться. Чем отличается плановая схема вакцинации от ускоренной и можно ли прививаться сейчас, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Страдает головной мозг и не только
В медицине термином «энцефалит» обозначают воспаление, которое вовлекает вещество головного мозга. Существует масса причин, приводящих к подобному воспалению, но одно из самых известных — это заражение клещевым энцефалитом. При инфекции повышается температура, возникает сильнейшая интоксикация, страдает серое вещество головного мозга, из-за чего возникают тяжелые неврологические расстройства, появляются проблемы психики, двигательной сферы, чувствительности. В тяжелых случаях возможны кома, судороги и даже гибель.
Если человек выздоравливает, на длительное время, а иногда и на всю жизнь могут оставаться необратимые изменения: проблемы с психикой, параличи, судорожный синдром и много чего еще. Поэтому важно защититься от подобной инфекции, особенно если вы любите посещать парки, леса, скверы или выезды на природу.
Есть прививка от болезни
Для защиты от клещевого энцефалита разработаны эффективные прививки, которые могут защитить как взрослых, так и детей. Но важно позаботиться о защите заранее. Плановую прививку от энцефалита взрослым и детям от 1 года делают с ноября по март в плановом порядке, на фоне полного здоровья. Существует несколько вакцин с разными схемами применения. Чаще всего, чтобы организм выработал иммунитет к вирусной инфекции, нужно ввести две дозы препарата с интервалом 1–7 месяцев.
Но что делать, если заранее о прививке не подумали или не было возможности ее провести? Как можно защититься от возможного заражения, когда сезон отпусков и активности клещей в самом разгаре? Врачи говорят, что возможность для создания защиты существует.
Есть ускоренная схема
Даже сейчас, в начале лета, когда сезон активности иксодовых клещей в разгаре, можно пройти вакцинацию по ускоренной схеме — ввести две дозы препарата с интервалом в 14–30 дней. До формирования иммунитета в течение ближайших двух недель стоит сохранять бдительность, чтобы не допустить укуса клеща, поясняет врач.
Важно понимать, что защита вырабатывается постоянно и на определенный промежуток времени. Независимо от выбранной схемы вакцинации, будет это плановая или ускоренная процедура, устойчивый иммунитет у здорового человека любого возраста вырабатывается примерно через две недели после введения второй дозы препарата и сохраняется ориентировочно на три года. Затем нужна ревакцинация.
Кому нужно подумать о прививке
Вакцинация против клещевого энцефалита нужна всем, кто проводит время на природе в районах, где распространен энцефалит. Полный список таких регионов ежегодно публикует Роспотребнадзор. Например, в 2023 году рискуют заразиться невакцинированные жители и гости Уральского и Сибирского федеральных округов, Ленинградской области и т.д.
Клещи опасны и другими инфекциями
Важно понимать, что прививка не защищает от всех опасностей, связанных с клещами, поэтому бдительность терять нельзя. Вакцинация защищает только от клещевого энцефалита, но клещи в России переносят еще как минимум четыре опасные бактериальные инфекции: боррелиоз, эрлихиоз, бабезиоз и анаплазмоз, от которых вакцин нет, предостерегает Екатерина Демьяновская.
Независимо от того, вакцинирован человек от клещевого энцефалита или нет, важно соблюдать общие правила профилактики против присасывания клещей — носить закрытую одежду и использовать противоклещевые репелленты. Если паразит присосался, нужно как можно быстрее снять его и отдать на анализ в лабораторию, где его проверят на все возможные клещевые инфекции.
Если результаты анализов положительные или появились настораживающие симптомы (лихорадка, выраженное покраснение в месте присасывания клеща, головокружение, сыпь, головная боль), важно немедленно обратиться к врачу, который назначит терапию или профилактику с учетом возраста, состояния здоровья и результатов исследований.