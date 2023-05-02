Мужчина заразился тремя опасными инфекциями сразу после одного укуса клеща

Пострадавший обратился в одну из местных больниц штата Орегон. Он жаловался на лихорадку, слабость, тошноту и болезненную отечность в районе лодыжки. Врачи стали осматривать пациента, спрашивать, где он был в последнее время и не случалось ли с ним чего-то необычного. Мужчина вспомнил, что ровно месяц назад его в ногу укусило какое-то насекомое (укус он почувствовал, однако кто именно это был, не разглядел). Это случилось во время поездки на северо-восток США, где широко распространены клещи.