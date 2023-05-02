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Мужчина заразился тремя опасными инфекциями сразу после одного укуса клеща

Пострадавший изначально не догадывался, что его укусил клещ. Случай оказался настолько необычным, что медики решили описать его в научном журнале.

2 мая 20231
Мужчина заразился тремя опасными инфекциями сразу после одного укуса клеща
Источник:
IStockphoto

Американские медики описали редкий и необычный случай: 70-летний мужчина заразился сразу тремя инфекциями, после того как его укусил клещ. Работа опубликована в BMJ Case Reports.

Пострадавший обратился в одну из местных больниц штата Орегон. Он жаловался на лихорадку, слабость, тошноту и болезненную отечность в районе лодыжки. Врачи стали осматривать пациента, спрашивать, где он был в последнее время и не случалось ли с ним чего-то необычного. Мужчина вспомнил, что ровно месяц назад его в ногу укусило какое-то насекомое (укус он почувствовал, однако кто именно это был, не разглядел). Это случилось во время поездки на северо-восток США, где широко распространены клещи.

Медики отправили пострадавшего на обследование. Результаты оказались впечатляющими. Лабораторные исследования выявили:

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Оказалось, что мужчина инфицирован не только Borrelia burgdorferi — возбудителем клещевого боррелиоза, или болезни Лайма, что типично для людей, которых укусил «плохой» клещ. У него также нашли:

  • бактерии Anaplasma phagocytophilum и Babesia microti, которые вызывают клещевой анаплазмоз (при этом заболевании страдают клетки крови, может быть повреждение печени);

  • бабезиоз соответственно (заражение бабезиозом может происходить не только при укусе клеща, но и при переливании крови, протекает остро, похоже на малярию).

У этих болезней есть общие проявления, поэтому точно определить, чем именно страдает человек, можно только после сдачи анализов. Пострадавшего мужчину лечили несколькими видами антибиотиков. Ему повезло: серьезных осложнений не возникло, терапия дала результаты. Все инфекции исчезли.

«В то время как коинфекция с болезнью Лайма распространена, заражение тремя клещевыми болезнями одновременно встречается относительно редко», — заключили медики.

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Что нужно знать о клещах

В целом сезон клещей начался по всей России, заявили в Роспотребнадзоре. Первые клещи проснулись еще в конце марта — начале апреля. Сейчас, с появлением тепла, их станет гораздо больше.  

«Доктор Питер» собрал самые важные факты о членистоногих, они помогут вам защититься от укусов.

Автор текста:Софья Хромова
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