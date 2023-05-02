Мужчина заразился тремя опасными инфекциями сразу после одного укуса клеща

Американские медики описали редкий и необычный случай: 70-летний мужчина заразился сразу тремя инфекциями, после того как его укусил клещ. Работа
Пострадавший обратился в одну из местных больниц штата Орегон. Он жаловался на лихорадку, слабость, тошноту и болезненную отечность в районе лодыжки. Врачи стали осматривать пациента, спрашивать, где он был в последнее время и не случалось ли с ним чего-то необычного. Мужчина вспомнил, что ровно месяц назад его в ногу укусило какое-то насекомое (укус он почувствовал, однако кто именно это был, не разглядел). Это случилось во время поездки на северо-восток США, где широко распространены клещи.
Медики отправили пострадавшего на обследование. Результаты оказались впечатляющими. Лабораторные исследования выявили:
анемию;
тромбоцитопению (состояние, характеризующееся аномально низким уровнем тромбоцитов);
острую почечную недостаточность;
повышение активности АЛТ и АСТ в крови (это печеночные ферменты, которые сигналят, что с органом не все в порядке).
Оказалось, что мужчина инфицирован не только Borrelia burgdorferi — возбудителем клещевого боррелиоза, или болезни Лайма, что типично для людей, которых укусил «плохой» клещ. У него также нашли:
бактерии Anaplasma phagocytophilum и Babesia microti, которые вызывают клещевой анаплазмоз (при этом заболевании страдают клетки крови, может быть повреждение печени);
бабезиоз соответственно (заражение бабезиозом может происходить не только при укусе клеща, но и при переливании крови, протекает остро, похоже на малярию).
У этих болезней есть общие проявления, поэтому точно определить, чем именно страдает человек, можно только после сдачи анализов. Пострадавшего мужчину лечили несколькими видами антибиотиков. Ему повезло: серьезных осложнений не возникло, терапия дала результаты. Все инфекции исчезли.
«В то время как коинфекция с болезнью Лайма распространена, заражение тремя клещевыми болезнями одновременно встречается относительно редко», — заключили медики.
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