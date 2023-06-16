На Землю обрушилась магнитная буря планетарного масштаба, но вспышки на Солнце здесь ни при чем

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии сообщили о магнитной буре, которая пришла накануне вечером на Землю. По их словам, это событие носит планетарный характер и на настоящий момент достигло уровня 6.3 по шкале Kp при максимальном значении 9.0. Между тем по классификации геомагнитных бурь оно пока не слишком мощное: ему присвоено 2 балла по 5-балльной шкале.
Почему случился этот всплеск геомагнитной активности, пока неизвестно. Но, по словам специалистов, он точно не связан с событиями на нашей звезде.
«Причины бури на настоящий момент непонятны, но, так как на Солнце в последние дни не происходило не только крупных, но даже средних вспышек, причиной точно не являются события на Солнце. Судя по всему, Земля попала в поток более быстрого солнечного ветра и проходит сейчас через него. Так как воздействие солнечного ветра имеет периодический характер и повторяется с шагом около 25-30 дней (потоки быстрого ветра за это время совершают полный оборот и возвращаются к Земле), то с некоторой вероятностью речь идет о том же потоке, который ранее вызвал рекордные магнитные бури 24 марта и 23 апреля», —
По мнению экспертов, ситуация с затянувшимся на несколько месяцев действием солнечного ветра не вполне характерна, но периодически бывает.
По прогнозам, дальнейшее усиление бури маловероятно, хотя специалисты его не исключают. Пока предполагается, что поле Земли полностью стабилизируется до конца дня.