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На Землю обрушилась магнитная буря планетарного масштаба, но вспышки на Солнце здесь ни при чем

Астрономы фиксируют магнитную бурю уже несколько часов, и пришла она, судя по всему, неожиданно. Причины очередной активности пока непонятны, связи со вспышками на Солнце эксперты не видят.

16 июня 20239
магнитные бури
Источник:
iStockphoto

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии сообщили о магнитной буре, которая пришла накануне вечером на Землю. По их словам, это событие носит планетарный характер и на настоящий момент достигло уровня 6.3 по шкале Kp при максимальном значении 9.0. Между тем по классификации геомагнитных бурь оно пока не слишком мощное: ему присвоено 2 балла по 5-балльной шкале.

На Землю обрушилась магнитная буря планетарного масштаба, но вспышки на Солнце здесь ни при чем
Источник:
tesis.xras.ru

Почему случился этот всплеск геомагнитной активности, пока неизвестно. Но, по словам специалистов, он точно не связан с событиями на нашей звезде.

«Причины бури на настоящий момент непонятны, но, так как на Солнце в последние дни не происходило не только крупных, но даже средних вспышек, причиной точно не являются события на Солнце. Судя по всему, Земля попала в поток более быстрого солнечного ветра и проходит сейчас через него. Так как воздействие солнечного ветра имеет периодический характер и повторяется с шагом около 25-30 дней (потоки быстрого ветра за это время совершают полный оборот и возвращаются к Земле), то с некоторой вероятностью речь идет о том же потоке, который ранее вызвал рекордные магнитные бури 24 марта и 23 апреля», — говорят в лаборатории, обращая внимание, что 21-22 мая этот же поток создал короткую бурю второго уровня.

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По мнению экспертов, ситуация с затянувшимся на несколько месяцев действием солнечного ветра не вполне характерна, но периодически бывает.

По прогнозам, дальнейшее усиление бури маловероятно, хотя специалисты его не исключают. Пока предполагается, что поле Земли полностью стабилизируется до конца дня.

Автор текста:Анастасия Романова
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