На Землю обрушилась магнитная буря планетарного масштаба, но вспышки на Солнце здесь ни при чем

«Причины бури на настоящий момент непонятны, но, так как на Солнце в последние дни не происходило не только крупных, но даже средних вспышек, причиной точно не являются события на Солнце. Судя по всему, Земля попала в поток более быстрого солнечного ветра и проходит сейчас через него. Так как воздействие солнечного ветра имеет периодический характер и повторяется с шагом около 25-30 дней (потоки быстрого ветра за это время совершают полный оборот и возвращаются к Земле), то с некоторой вероятностью речь идет о том же потоке, который ранее вызвал рекордные магнитные бури 24 марта и 23 апреля», — говорят в лаборатории, обращая внимание, что 21-22 мая этот же поток создал короткую бурю второго уровня.