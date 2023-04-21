И даже шоколад: 5 доступных продуктов для высокого гемоглобина

Железо необходимо нашему телу для выработки эритроцитов. Белок этих кровяных клеток называют гемоглобином. Его главная задача — удерживать кислород и доставлять его в ткани организма.
Именно поэтому этот микроэлемент так важен для хорошего самочувствия. Железо задействовано в процессе дыхания, транспортировки кислорода и ликвидации углекислого газа, иммунной защите организма, ферментативных реакциях, синтезе ДНК и кроветворении. Если железа не хватает, то страдают сердце, сосуды, нервная система, сбоит пищеварение.
Исправить ситуацию и восстановить запасы поможет правильное питание.
Субпродукты
Не все люди любят блюда с печенью, почками или селезенкой. Однако полюбить субпродукты стоит хотя бы за рекордное количество легкоусвояемого гемового железа. Абсолютный лидер — свиная печень.
Кстати, красное мясо тоже отлично поможет восстановить запасы железа. Именно из-за большого количества железа в животном гемоглобине у него такой яркий красный цвет.
Рыба и морепродукты
Много микроэлемента есть в рыбе и морепродуктах. А еще дары моря содержат йод и полезные витамины, которые укрепляют здоровье и идут на пользу щитовидной железе и другим системам организма. А, например, моллюски помогают не только поддерживать, но и восполнять растраченное железо.
Яйца
Многие боятся есть яйца из-за мифа о том, что они настоящая холестериновая бомба. Однако при умеренном потреблении яйца, наоборот, укрепят сердце и сосуды. А еще в них есть железо, холин, магний и ненасыщенные полезные жиры.
Фрукты, орехи, зелень
А что делать тем, кто решил отказаться от продуктов животного происхождения? В растительной пище железо тоже есть, но усваивается оно хуже. При этом многие овощи, фрукты и зелень содержат также витамин С, вместе с которым микроэлемент лучше воспринимается организмом.
Абсолютный чемпион среди растительных продуктов по содержанию железа — шпинат: на 100 г продукта — 3,6 г микроэлемента.
Вот на какие растительные продукты еще стоит обратить внимание:
крупы — овсяная, гречневая, ячневая, киноа и другие;
пшеничные отруби и рожь;
горох, бобы, фасоль, чечевица;
шпинат, цветная капуста, брокколи, свекла, спаржа, кукуруза;
кизил, хурма, слива, яблоки, гранаты;
семечки, орехи;
сухофрукты — инжир, чернослив, изюм, курага.
Шоколад
Отличная новость для сладкоежек: темный шоколад с высоким содержанием какао также поможет получить заряд железа.
Чтобы понять, какой у вас уровень гемоглобина, достаточно сдать общий анализ крови. Эритроцитарные индексы в нем покажут, есть ли у вас латентный дефицит железа или серьезный недостаток, который можно восполнить более серьезными средствами под контролем врача.