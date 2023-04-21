И даже шоколад: 5 доступных продуктов для высокого гемоглобина

А что делать тем, кто решил отказаться от продуктов животного происхождения? В растительной пище железо тоже есть, но усваивается оно хуже. При этом многие овощи, фрукты и зелень содержат также витамин С, вместе с которым микроэлемент лучше воспринимается организмом.