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И даже шоколад: 5 доступных продуктов для высокого гемоглобина

Чтобы повысить уровень гемоглобина и получить заряд железа, вовсе не обязательно пить сомнительные биодобавки. Достаточно включить в свой рацион эти продукты.

22 апреля 2023
продукты похудеть обмен веществ метаболизм
Источник:
IStockphoto

Железо необходимо нашему телу для выработки эритроцитов. Белок этих кровяных клеток называют гемоглобином. Его главная задача — удерживать кислород и доставлять его в ткани организма.

Именно поэтому этот микроэлемент так важен для хорошего самочувствия. Железо задействовано в процессе дыхания, транспортировки кислорода и ликвидации углекислого газа, иммунной защите организма, ферментативных реакциях, синтезе ДНК и кроветворении. Если железа не хватает, то страдают сердце, сосуды, нервная система, сбоит пищеварение.

Исправить ситуацию и восстановить запасы поможет правильное питание. Эксперты Роспотребнадзора рассказали о пяти продуктах, в которых есть железо.

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Субпродукты

Не все люди любят блюда с печенью, почками или селезенкой. Однако полюбить субпродукты стоит хотя бы за рекордное количество легкоусвояемого гемового железа. Абсолютный лидер — свиная печень.

Кстати, красное мясо тоже отлично поможет восстановить запасы железа. Именно из-за большого количества железа в животном гемоглобине у него такой яркий красный цвет.

Рыба и морепродукты

Много микроэлемента есть в рыбе и морепродуктах. А еще дары моря содержат йод и полезные витамины, которые укрепляют здоровье и идут на пользу щитовидной железе и другим системам организма. А, например, моллюски помогают не только поддерживать, но и восполнять растраченное железо.

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Яйца

Многие боятся есть яйца из-за мифа о том, что они настоящая холестериновая бомба. Однако при умеренном потреблении яйца, наоборот, укрепят сердце и сосуды. А еще в них есть железо, холин, магний и ненасыщенные полезные жиры.

Фрукты, орехи, зелень

А что делать тем, кто решил отказаться от продуктов животного происхождения? В растительной пище железо тоже есть, но усваивается оно хуже. При этом многие овощи, фрукты и зелень содержат также витамин С, вместе с которым микроэлемент лучше воспринимается организмом.

Абсолютный чемпион среди растительных продуктов по содержанию железа — шпинат: на 100 г продукта — 3,6 г микроэлемента.

Вот на какие растительные продукты еще стоит обратить внимание:

  • крупы — овсяная, гречневая, ячневая, киноа и другие;

  • пшеничные отруби и рожь;

  • горох, бобы, фасоль, чечевица;

  • шпинат, цветная капуста, брокколи, свекла, спаржа, кукуруза;

  • кизил, хурма, слива, яблоки, гранаты;

  • семечки, орехи;

  • сухофрукты — инжир, чернослив, изюм, курага. 

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Шоколад

Отличная новость для сладкоежек: темный шоколад с высоким содержанием какао также поможет получить заряд железа.

Чтобы понять, какой у вас уровень гемоглобина, достаточно сдать общий анализ крови. Эритроцитарные индексы в нем покажут, есть ли у вас латентный дефицит железа или серьезный недостаток, который можно восполнить более серьезными средствами под контролем врача.

Автор текста:Дарья Гапионок
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