Польза свеклы для организма

Александра Яковлева выделила как минимум четыре полезных свойства любимого россиянами яркого овоща. Они связаны с составом продукта и помогают в укреплении здоровья.

Природный антиоксидант

В свекле содержатся антиоксидантные соединения, защищающие клетки организма от воздействия свободных радикалов. Наиболее мощным антиоксидантом считается бетаин. Это натуральный пигмент, которому свекла обязана своим ярким цветом. Он также обладает противовоспалительным эффектом и оказывает положительное влияние на иммунитет.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

В состав свеклы входят соли азотной кислоты — нитраты. При попадании в организм они преобразуются в оксид азота, способный расширять стенки сосудов и снижать артериальное давление. Существуют исследования, подтверждающие влияние регулярного употребления свеклы на снижение рисков инфаркта миокарда. Кроме того, содержащиеся в свекле марганец, железо и бор стимулируют кроветворение — процесс образования и развития новых клеток крови.

Здоровье печени

Входящий в состав свеклы бетаин необходим и для поддержания здоровья печени. Он защищает орган от жировой болезни, при которой здоровые печеночные клетки перерождаются в жировые. Бетаин также участвует в выработке холина. Это вещество нормализует жировой обмен в печени и ускоряет восстановление ее клеток после воздействия токсинов .

Нормализация работы кишечника и чувство сытости

Свекла относится к отличным источникам клетчатки, а значит, положительно влияет на пищеварительные процессы. Корнеплод помогает поддерживать микрофлору кишечника, а еще его можно смело использовать для профилактики запоров.

Стоит дополнительно отметить, что употребление клетчатки продлевает чувство сытости, а в перспективе — способствует снижению аппетита. Это свойство свеклы особенно полезно для людей, желающих сбросить лишний вес.