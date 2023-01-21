Свекла — достаточно распространенный в России продукт, который входит в состав таких популярных блюд, как борщ и винегрет. Этот корнеплод отличается высоким содержанием различных витаминов, микроэлементов и жизненно важных минералов. Так, в свекле содержатся витамины А и С, витамины группы B, фолиевая кислота, большое количество йода, бора, марганца, калия и железа. При этом она обладает невысокой калорийностью и является хорошим источником клетчатки.
Но всем ли можно есть этот вкусный и полезный овощ? Как выяснилось, некоторым людям нужно проявлять осторожность, особенно употребляя корнеплод в больших количествах. Кому не подходит свекла, объяснила «Доктору Питеру» гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.
гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог СМ-Клиника в Санкт-ПетербургеСтраница врача на сайте клиники
Свекла имеет многовековую историю
Впервые свеклу описали еще примерно 4 тысячи лет назад. Позднее свекла появилась в Средиземноморье, ее стали использовать как лекарственное растение, преимущественно применяя ее ботву.
Вкусовые качества корнеплода первыми оценили римляне. Но и они больше жаловали свекольные листья, нежели сам корнеплод. Их вымачивали в вине с перцем. Император Тиберий ввел свекольную дань, способствуя распространению овоща.
Сегодня это один из недорогих растительных продуктов, который употребляется как в сыром виде, так и в отварном, поджаренном и запеченном. Особую популярность свекла приобретает в осенне-зимний период, с ней готовят различные салаты, закуски, варят борщи, готовят соусы. Но полезна ли свекла для здоровья, реально ли она помогает от запора?
Польза свеклы для организма
Александра Яковлева выделила как минимум четыре полезных свойства любимого россиянами яркого овоща. Они связаны с составом продукта и помогают в укреплении здоровья.
Природный антиоксидант
В свекле содержатся антиоксидантные соединения, защищающие клетки организма от воздействия свободных радикалов. Наиболее мощным антиоксидантом считается бетаин. Это натуральный пигмент, которому свекла обязана своим ярким цветом. Он также обладает противовоспалительным эффектом и оказывает положительное влияние на иммунитет.
Поддержка сердечно-сосудистой системы
В состав свеклы входят соли азотной кислоты — нитраты. При попадании в организм они преобразуются в оксид азота, способный расширять стенки сосудов и снижать артериальное давление. Существуют исследования, подтверждающие влияние регулярного употребления свеклы на снижение рисков инфаркта миокарда. Кроме того, содержащиеся в свекле марганец, железо и бор стимулируют кроветворение — процесс образования и развития новых клеток крови.
Здоровье печени
Входящий в состав свеклы бетаин необходим и для поддержания здоровья печени. Он защищает орган от жировой болезни, при которой здоровые печеночные клетки перерождаются в жировые. Бетаин также участвует в выработке холина. Это вещество нормализует жировой обмен в печени и ускоряет восстановление ее клеток после воздействия токсинов.
Нормализация работы кишечника и чувство сытости
Свекла относится к отличным источникам клетчатки, а значит, положительно влияет на пищеварительные процессы. Корнеплод помогает поддерживать микрофлору кишечника, а еще его можно смело использовать для профилактики запоров.
Стоит дополнительно отметить, что употребление клетчатки продлевает чувство сытости, а в перспективе — способствует снижению аппетита. Это свойство свеклы особенно полезно для людей, желающих сбросить лишний вес.
Кому нельзя есть свеклу
Хотя список ограничений и противопоказаний небольшой, но стоит заранее знать те ситуации, когда потребление свеклы стоит резко ограничить, а то и исключить ее из питания совсем.
Свекла противопоказана при мочекаменной и желчнокаменной болезни. Дело в том, что корнеплод содержит оксалаты — соли щавелевой кислоты, которые стимулируют образование камней в мочевыводящих и желчевыводящих путях.
Ограничить употребление продукта следует при сахарном диабете. Несмотря на невысокую калорийность, свекла обладает достаточно высоким гликемическим индексом и содержит много сахара. Этот момент следует учитывать и людям, которые придерживаются диеты для контроля веса.
С осторожностью употреблять в пищу свеклу рекомендуется при болезнях желудочно-кишечного тракта. Слабительный эффект, которым обладает корнеплод, противопоказан людям с синдромом раздраженного кишечника и склонностью к диарее.
Наконец, умеренность стоит проявлять при гипотонии — хроническом пониженном артериальном давлении. Слишком большая порция свеклы может стать причиной резкого снижения давления.