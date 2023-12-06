Этот способ поможет засыпать быстрее даже при бессоннице, но есть 3 условия

Как иногда хочется засыпать быстро и легко, чтобы даже не помнить, как коснулся головой подушки. Но на практике получается так не у всех. Для некоторых этот процесс может растягиваться на часы, прежде чем Морфей наконец пустит их в свое царство. Чтобы засыпать быстрее и легче, врач-сомнолог Роман Бузунов советует придумать себе ритуал отхода ко сну. Это должно быть какое-то определенное действие, которое вы будете выполнять каждый день перед сном. Из самого простого — почитать книгу в бумажном варианте.