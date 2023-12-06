Этот способ поможет засыпать быстрее даже при бессоннице, но есть 3 условия

Как иногда хочется засыпать быстро и легко, чтобы даже не помнить, как коснулся головой подушки. Но на практике получается так не у всех. Для некоторых этот процесс может растягиваться на часы, прежде чем Морфей наконец пустит их в свое царство. Чтобы засыпать быстрее и легче, врач-сомнолог Роман Бузунов советует придумать себе ритуал отхода ко сну. Это должно быть какое-то определенное действие, которое вы будете выполнять каждый день перед сном. Из самого простого — почитать книгу в бумажном варианте.
Врач-сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук
«Если делать это ежедневно непосредственно перед сном, через три недели сформируется привычка. При этом, когда вы будете читать, мозг на подсознательном уровне уже будет понимать, что приближается время сна. Засыпание будет происходить быстрее. Это и есть ритуал отхода ко сну», —
По словам специалиста, ритуал отхода ко сну может состоять из одного действия, а может — из комбинации. Вот что еще может подойти — выбирайте на свой вкус.
Принятие теплой ванны или душа.
Ароматерапия. При этом лучше использовать один и тот же аромат и выбирать спокойные, приятные именно вам запахи.
Прослушивание спокойной, негромкой музыки, звуков природы.
Прослушивание аудиокниги.
Неспешная прогулка на свежем воздухе.
Монотонное занятие — рисование, вышивка и так далее.
Самомассаж.
Медитация.
Планирование следующего дня. Особенно это актуально для людей, которым заснуть мешают мысли о предстоящих делах и тревога о будущем. Планы доктор советует записывать на бумагу, чтобы не бояться что-то забыть. Затем написанное нужно положить, например, в ящик — так вы поймете, что все дела отложены до завтра.
Однако, чтобы ритуал работал, надо обязательно выполнять три условия, это важно. Причем не одно, а сразу три. По словам Романа Бузунова, ритуал отхода ко сну должен выполняться:
каждый день;
в одинаковой последовательности;
непосредственно перед сном.
Еще об одном способе заснуть быстрее от врача-сомнолога Кэтрин Холл читайте ЗДЕСЬ. А про этот элементарный способ рассказали ученые, проводившие эксперимент.
Пейте эти напитки, чтобы спать как младенец
В целом пить много жидкости перед сном врачи не рекомендуют: есть риск не раз проснуться среди ночи, чтобы сходить в туалет. Однако, если вам трудно заснуть, определенные напитки даже показаны поздним вечером. Ранее профессор Бузунов назвал шемть напитков со снотворным эффектом.
«Золотое молоко». Это фактически обычное теплое молоко, в которое надо добавить чайную ложку куркумы. Пить золотое молоко надо за полчаса-час до сна.
Молоко. Лучше уснуть поможет и стакан обычного, но теплого молока. В него можно добавить мед или мускатный орех.
Ромашковый чай. Такой чай обладает обезболивающим, успокаивающим и снотворным эффектом. Ромашку можно купить в аптеке, а потом заварить ее как чай и выпить перед сном.
Чай с мятой. Мята тоже обладает успокаивающим эффектом, снимает раздражение и помогает быстрее заснуть.
Пустырник. Речь не про настойки, а про отвар на основе пустырника. Получается тот же травяной чай с успокаивающим и антидепрессивным действием.
Вишневый сок. Настоящий и желательно свежеприготовленный. Он обладает успокаивающим, снотворным, противовоспалительным, обезболивающим эффектом. Выпить надо не менее 400 мл такого сока.
Однако сомнолог предупреждал, что не надо смешивать эти напитки в надежде получить шестикратный сонный эффект. Просто найдите свой — тот, который лучше всего действует на вас.