С этой вещью вы будете засыпать словно по щелчку пальцев

Все участники заполнили специальные анкеты. Ученые выяснили, что мужчины, которые ложились спать в носках, в среднем засыпали на 7,5 минуты быстрее. Общее время сна у них было больше на 32 минуты. Кроме того, ночных пробуждений у них было меньше в 7,5 раза, а качество сна — лучше на 7,6%.