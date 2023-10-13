С этой вещью вы будете засыпать словно по щелчку пальцев

От качества сна сильно зависит наше настроение и здоровье. Когда мы не высыпаемся, то целый день болит голова, появляются раздражительность, слабость, все буквально валится из рук. При постоянном недосыпе начинают обостряться хронические заболевания, появляются различные проблемы со здоровьем. Некоторые люди могут и вовсе впасть в уныние или даже депрессию.
Однако ученые доказали: есть простой способ, который поможет справиться с бессонницей. Все, что нужно сделать, — это надеть теплые носки перед сном!
По словам ученого-биомедика доктора Бицюаня Луо, носки способствуют быстрому согреванию и поддержанию оптимальной температуры тела в течение всей ночи. Поэтому ложиться спать нужно не только в пижаме или сорочке.
«Носки согревают ноги, тем самым поддерживая комфортную температуру тела. Более того, когда ноги в тепле, то общая температура организма немного снижается, а это важно для глубокого сна, ведь так проще всего расслабиться», —
Когда мы спим, наша внутренняя температура естественным образом падает в рамках циркадных ритмов. Снижение начинается в момент засыпания, а достигает пика в утренние часы. Носки помогают сохранить идеальный баланс.
Эту теорию доказали и ученые. В одном из
Исследователи фиксировали несколько показателей:
качество сна;
общее время сна;
количество пробуждений;
пробуждение после начала сна;
среднюю продолжительность пробуждения.
Все участники заполнили специальные анкеты. Ученые выяснили, что мужчины, которые ложились спать в носках, в среднем засыпали на 7,5 минуты быстрее. Общее время сна у них было больше на 32 минуты. Кроме того, ночных пробуждений у них было меньше в 7,5 раза, а качество сна — лучше на 7,6%.
Другое
Важно: если у вас есть проблемы с кровообращением, диагностирован сахарный диабет, то спать в теплых носках нельзя, предупреждал флеболог Армен Авакян. Это может привести к различным проблемам со здоровьем.
Если у вас мерзнут ноги, то вы можете согреть их перед сном с помощью контрастного душа. Последовательность довольно простая: сначала направляете на ступни струю горячей воды, потом холодной. Чередуете. Через полторы-две минуты этой процедуры у 90% людей ноги становятся теплыми, и можно идти спать с комфортом.