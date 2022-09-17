Врачи назвали неожиданную причину, почему мерзнут ноги по ночам

В том, что осенью и зимой мерзнут ноги по ночам, на первый взгляд, нет ничего необычного. В квартире становится холоднее, отопление не всегда спасает от заморозков. Однако стоит насторожиться, если вы плотно закутались в одеяло, уже давно согрелись, а вот ноги все еще остаются ледяными. Некоторые вынуждены даже спать в шерстяных носках, чтобы ощущать тепло и комфорт.
Одна из самых распространенных причин этого неприятного симптома — дефицит витамина В12. Дело в том, что он — важнейшее питательно вещество, которое необходимо для правильной работы нервной системы. При его недостатке может пострадать миелиновая оболочка, которая окружает и защищает нервы. Следовательно, у человека начинаются проблемы с терморегуляцией. Особо остро это ощущается по ночам — именно в это время температура тела немного понижается, согреться становится сложнее.
- Поскольку температура ночью падает, ваши периферические нервы начинают сильнее реагировать на дефицит. Ноги мерзнут, появляется еще один неприятный симптом — человек ощущает покалывание или жжение в стопах. Ваш сердечный ритм также замедляется, когда вы спите, кровообращение становится не таким быстрым, следовательно, болезненные ощущения обостряются, — цитирует издание
Другие признаки дефицита витамина В12:
слабость;
постоянные головные боли;
бледная кожа;
учащенное сердцебиение;
отсутствие аппетита и потеря веса;
Чем опасен дефицит
Врач-репродуктолог, член Российской Ассоциации Репродукции Человека.
Основной запас витамина В12 храниться в печени. Важен тот факт, что он участвует в усвоении железа в ЖКТ и его дефицит способствует развитию железодефицита и железодефицитной анемии, рассказывал эксперт. Прием препаратов железа в таких случаях не поможет — нужно восполнять дефицит В12. Его нехватка, как и фолиевой кислоты могут привести к гипергомоцистеинемии, которая в свою очередь создает риски тромбоэмболических осложнений.
Важная деталь: обмен витамина В12 в организме происходит очень медленно, поэтому первые симптомы дефицита могут проявиться только через несколько лет. Поэтому если вы стали ощущать странные покалывания в ногах, жжение, головокружение, одышку, то обязательно запишитесь на прием к врачу. Он поможет выяснить, виноват в этом дефицит В12 или же другая патология.