Врачи назвали неожиданную причину, почему мерзнут ноги по ночам

В том, что осенью и зимой мерзнут ноги по ночам, на первый взгляд, нет ничего необычного. В квартире становится холоднее, отопление не всегда спасает от заморозков. Однако стоит насторожиться, если вы плотно закутались в одеяло, уже давно согрелись, а вот ноги все еще остаются ледяными. Некоторые вынуждены даже спать в шерстяных носках, чтобы ощущать тепло и комфорт.

Одна из самых распространенных причин этого неприятного симптома — дефицит витамина В12. Дело в том, что он — важнейшее питательно вещество, которое необходимо для правильной работы нервной системы. При его недостатке может пострадать миелиновая оболочка, которая окружает и защищает нервы. Следовательно, у человека начинаются проблемы с терморегуляцией. Особо остро это ощущается по ночам — именно в это время температура тела немного понижается, согреться становится сложнее.