Кардиолог Кореневич объяснила, почему скачет давление несмотря на лечение

Как объясняет врач-кардиолог Анна Кореневич, в 95% случаев, когда человеку вдруг становится плохо, его артериальное давление повышается. Часто потому, что при приступе еще обычно и очень страшно. Но гипертония здесь, скорее всего, ни при чем.
«Гипертоническая болезнь в чистом виде, несмотря на то что реально опасна для жизни и здоровья, не имеет никаких симптомов. Ну вот совсем никаких. Если вам плохо и при этом давление повышено, это не имеет отношения к гипертонии. Это, скорее всего, невроз. Причина плохого самочувствия и скачка давления — выброс адреналина в ответ на хронически подавляемые негативные эмоции. Просто вы очень долго что-то подавляли, и вот пришло время им вырваться наружу», —
В то же время не исключено, что у одного и того же человека может быть комбо — одновременно гипертония и невроз. Но если в обычной жизни таблетки от давления работают как надо, при приступе и выбросе адреналина они могут оказаться бессильны.
«Мощный выброс адреналина невозможно убрать никакими таблетками. Это можно сделать только успокоившись. Поэтому врачи таким пациентам настоятельно советуют успокоиться и лечить нервы», — продолжает Анна Кореневич.
Что делать
По словам кардиолога, от таких внезапных скачков давления не защищены даже те, кто принимает антигипертензивные препараты и ведет здоровый образ жизни: физически активны, забыли о кофе и полностью отказались от алкоголя.
Если устали от таких бесконечных скачков давления и не хотите сидеть на успокоительных, Анна Кореневич советует рассмотреть другой способ — поработать с психотерапевтом или психологом, чтобы избавиться от переживаний и негатива, которые регулярно повышают ваше давление.
«С помощью современных технологий в психосоматике можно быстро найти и устранить эти подавленные и вытесненные в бессознательное переживания. Это приведет к полному исчезновению приступов и нормализации давления», — заверяет кардиолог с 23-летним стажем.
Виноват «конфликт потери территории»
О влиянии вредных привычек, избыточной массы тела или сидячего образа жизни на развитие инфаркта знают многие. Однако, как рассказывала ранее Анна Кореневич, есть «глубинная причина сердечного приступа», на которую мало обращают внимание. Это внутренний психологический конфликт, который запускает в организме целый каскад биохимических и патофизиологических реакций. Кардиолог называет его «конфликтом потери территории».
У мужчин и женщин «потерянные территории» могут быть разными. Среди самых частых причин сердечного приступа:
у мужчин 35-65 лет — угроза потери бизнеса, денег и репутации;
у женщин — потеря члена семьи или супруга.
Поэтому после перенесенного инфаркта кардиолог советовала не только принимать назначенные врачом лекарства и менять образ жизни, но и проработать свой «конфликт потери территории». Это позволит избежать повторения сосудистой катастрофы.