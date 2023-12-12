Кардиолог Кореневич объяснила, почему скачет давление несмотря на лечение

«Гипертоническая болезнь в чистом виде, несмотря на то что реально опасна для жизни и здоровья, не имеет никаких симптомов. Ну вот совсем никаких. Если вам плохо и при этом давление повышено, это не имеет отношения к гипертонии. Это, скорее всего, невроз . Причина плохого самочувствия и скачка давления — выброс адреналина в ответ на хронически подавляемые негативные эмоции. Просто вы очень долго что-то подавляли, и вот пришло время им вырваться наружу», — объясняет кардиолог в своем телеграм-канале.