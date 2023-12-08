Холод опаснее жары: кардиолог Бокерия рассказала, как не умереть от «зимнего» инфаркта

Оденьтесь теплее. Много тонких слоев в одежде лучше, чем один толстый. И не забывайте про перчатки, шапку и шарф — им можно закрыть рот, чтобы вдыхаемый воздух согревался. Для этого можно также использовать маску.

Возьмите с собой термос с теплым напитком — чаем, компотом или бульоном. От напитков, увеличивающих пульс и давление, лучше отказаться. К примеру, от того же кофе.

Сведите время на холоде к минимуму. Если вам нужно ехать и у вас нет собственного автомобиля, воспользуйтесь лучше такси или попросите друзей, родственников вас подвезти.