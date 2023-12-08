Холод опаснее жары: кардиолог Бокерия рассказала, как не умереть от «зимнего» инфаркта

Как рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия, одно из недавних крупномасштабных исследований показало, что слишком холодная температура воздуха приводит к увеличению риска смерти от сердечных заболеваний. Причем, гораздо чаще, чем экстремальная жара. Согласно результатам работы, авторы которой проанализировали данные о более чем 32 миллионах сердечно-сосудистых смертей за 40 лет, при холодной погоде число смертей было в 4 раза больше, чем при жаре.
Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
- Экстремально низкие температуры оказались еще более опасными. Риск смерти от ишемической болезни увеличился на 33%, от ишемических инсультов - на 32%, от сердечной недостаточности - на 37%, - сообщила Ольга Бокерия в своем телеграм-канале.
Как объяснила кардиолог, в холода организм перестраивается, чтобы поддерживать нормальную температуру тела. Для этого сердцу приходится работать более интенсивно, так как холод «отнимает» тепло.
- Это проявляется увеличением частоты сердечных сокращений и артериального давления. Также холод опосредованно может приводить к сгущению крови, увеличивая риски инфарктов и инсультов, — добавляет специалист.
Как спастись от «зимнего» инфаркта
Чтобы снизить риски, при резком похолодании кардиолог советует по возможности не выходить на улицу. Особенно, если на холоде у вас возникают боли или дискомфорт за грудиной.
Но что делать, если остаться дома в этот день никак не получается? Ольга Бокерия дала 4 совета, как лучше подготовиться к выходу.
Оденьтесь теплее. Много тонких слоев в одежде лучше, чем один толстый. И не забывайте про перчатки, шапку и шарф — им можно закрыть рот, чтобы вдыхаемый воздух согревался. Для этого можно также использовать маску.
Возьмите с собой термос с теплым напитком — чаем, компотом или бульоном. От напитков, увеличивающих пульс и давление, лучше отказаться. К примеру, от того же кофе.
Сведите время на холоде к минимуму. Если вам нужно ехать и у вас нет собственного автомобиля, воспользуйтесь лучше такси или попросите друзей, родственников вас подвезти.
Перед выходом на улицу измерьте свои АД и пульс. Если они повышены, не выходите на улицу, пока показатели не придут в норму.
Как распознать предвестники инфаркта
Ранее Анна Кореневич перечисляла симптомы, которые появляются у каждого второго пациента за несколько дней до инфаркта. Один из них можно заметить как раз зимой.
По словам врача, если при выходе из помещения на мороз вы почувствовали жжение в груди, которое прошло через пару минут, — надо идти к кардиологу.
Есть и другие частые предвестники инфаркта.
Первый и самый частый признак — появление жжения, давления и сжатия в груди во время физической нагрузки (не спустя 2-3 часа, а именно на пике). Жжение и сдавливание может быть не только в груди, но также в левой или правой руке, сразу в обеих, в передней поверхности шеи и даже в нижней челюсти.
Появление жжения или сдавливания в груди по утрам, которые тоже быстро проходят (максимум через 15 минут).
В течение суток тоже есть период, на который, по статистике, приходится пик инфарктов и инсультов. Как рассказывала ранее врач-кардиолог Светлана Мартынова, инфаркты чаще всего настигают человека с 6 до 9 часов утра, инсульты чаще случаются с 4 до 6 часов утра.