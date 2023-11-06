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Надевать по двое сразу и еще 5 ошибок при выборе носков на зиму

В зимней экипировке не может быть мелочей, в том числе при выборе подходящих носков. Казалось бы, в чем проблема купить нужные? Однако и тут есть масса нюансов, незнание которых может попросту вам навредить.

6 ноября 20234
теплые носки зима
Источник:

Istockphoto

Еще великий полководец Александр Васильевич Суворов советовал держать ноги в тепле. И вроде бы никто не против, тем более что вариантов модной зимней обуви сегодня хоть отбавляй. Однако на голую ногу ее не наденешь. И вот тут выясняется, что выбор носков на зиму — достаточно ответственное занятие.

Эксперты Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» назвали шесть частых ошибок при выборе зимних носков. Хотя о некоторых из них важно помнить в любое время года, а не только зимой.

1. Тесные

Тесные носки — далеко не безобидная вещь, как может показаться на первый взгляд. Они могут стать причиной онихокриптоза — вросшего ногтя. Эта патология развивается, когда боковая часть ногтевой пластины (спикула) прорывает кожу ногтевого валика и врастает в ткань. Проблема может возвращаться снова и снова, если игнорировать причины ее появления. Плотные тесные носки, да еще и с неудачным расположением швов — одна из частых причин болезненного врастания ногтя, неприятности, порой требующей хирургического вмешательства.

Кроме того, носки из слишком тесного трикотажа могут вызывать отеки и нарушения кровообращения. Особенно это опасно для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями вен. Повышается риск осложнений, вплоть до формирования трофических язв. Тем более если это еще и высокие носки, сжимающие не только стопу, но и голеностоп и оставляющие глубокие следы от резинки на коже. Сами по себе эти борозды означают, что есть периферический отек.

Григорий Крутов
Терапия

Мануальный терапевт, кинезиолог, руководитель отделения прикладной кинезиологии NL-CLINIC

«Разумеется, мы выносим за скобки компрессионное белье, назначенное специалистом по показаниям. Изготовленное особым образом, оно оказывает поддержку сосудам и не допускает застоя крови и лимфы в ногах», — говорит мануальный терапевт Григорий Крутов.

2. Не по размеру

Будет неверно сделать вывод, что если тесные носки столь опасны, то нужно всегда брать пары большего размера. Тут все как с обувью: надо выбирать строго по ноге. Неправильная посадка, постоянное сморщивание трикотажа приводят к появлению на ногах водянистых мозолей. А зимой ношение обуви и носков не по размеру — это еще и риск потерять равновесие и упасть. Ведь даже обычная ходьба в гололед — задача со звездочкой.

«Совершенно недопустимо ношение носков не по размеру тем, кто столкнулся с синдромом диабетической стопы. В этом случае подобный промах может стать фатальным. Нарушение циркуляции крови на периферии и поражение нервных окончаний (потеря чувствительности тканей) у больных сахарным диабетом приводят к тому, что даже малейшие травмы — вплоть до потертостей и мозолей — могут иметь серьезные последствия», — предупреждает Григорий Крутов. 

По словам Ольги Чижевской, исполнительного директора ассоциации «Лига подиатрии», особую тревогу в этом случае у врачей-подиатров вызывают также носки со всевозможными вышивками и аппликациями.

Ольга Чижевская
Медицина

Исполнительный директор ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», директор компании «Подиатр», эксперт «ФормТотикс»

«Оставляя в стороне эстетическую сторону вопроса, нужно понимать, что это попросту небезопасно, так как может травмировать кожу, открывая ворота инфекции», — говорит Ольга Чижевская.

3. Синтетические

«Стопа атлета» — так называют дерматомикоз, грибковое поражение кожи на ногах. По словам специалистов, патогенные споры очень любят теплые, темные и влажные места, такие как спортивные раздевалки, отсюда и название. Но тепло и влажно может быть не только там. Когда ноги потеют в синтетических носках, микозам тоже раздолье.

Но даже если нет заражения, контакт синтетических материалов с кожей может дополнительно вызывать раздражение и аллергические реакции.

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4. Хлопчатобумажные

По словам специалистов, хлопчатобумажные носки зимой тоже не слишком хороший вариант, так как они не отводят влагу. Достаточно немного вспотеть — и при выходе из помещения на улицу ноги попросту замерзнут.

5. Термоноски на каждый день

По словам экспертов, самые теплые носки — шерстяные и  кашемировые. Но не нужно путать их с термоносками.

«В последние нередко добавляют шерсть овец породы меринос, однако это, скорее, рекламный ход. Задача любого термобелья — не греть, а удерживать тепло и отводить излишнюю влагу. И с ней синтетические ткани справляются отлично. Хорошо ли весь день ходить в синтетике — вопрос риторический. Вот почему все же любая термоодежда предназначена для носки исключительно на время зимней прогулки, — говорит Григорий Крутов.

6. Двойные

Бабушкин совет надевать по двое носков, чтобы было теплее, специалисты тоже раскритиковали.

«Скорее всего, вам будут тесны ваши зимние ботинки, и вы заработаете целый каскад сопутствующих проблем — от деформации стоп до нарушения естественной биомеханики ходьбы, провоцирующей проблемы во всем опорно-двигательном аппарате. Кроме того, дополнительное сжатие ухудшит кровообращение в стопе. А значит, возрастет риск, наоборот, замерзнуть или даже отморозить ноги», — предупреждает Ольга Чижевская.

Так какие лучше?

По мнению специалистов, для зимы лучше всего подходят тонкие шерстяные и кашемировые носки. Это натуральные ткани, которые хорошо отводят влагу. 

Автор текста:Анастасия Романова
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