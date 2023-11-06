Надевать по двое сразу и еще 5 ошибок при выборе носков на зиму

Кроме того, носки из слишком тесного трикотажа могут вызывать отеки и нарушения кровообращения. Особенно это опасно для пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями вен. Повышается риск осложнений, вплоть до формирования трофических язв. Тем более если это еще и высокие носки, сжимающие не только стопу, но и голеностоп и оставляющие глубокие следы от резинки на коже. Сами по себе эти борозды означают, что есть периферический отек .