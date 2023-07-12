Кардиолог Кореневич объяснила, опасен ли высокий пульс для сердца

«Есть пациенты, которые приходят на прием после пугающих приступов — сердце колотится как бешеное и буквально выпрыгивает из груди. Но, как правило, с их здоровьем все в порядке. А причина такого состояния — тревожное расстройство психики, — объясняет Анна Кореневич. — Если оно длится годы и приступы случаются нередко, то все не так уж безобидно . Мало того, люди с тревожным расстройством живут меньше, их жизнь трудно назвать счастливой».