Кардиолог Кореневич объяснила, опасен ли высокий пульс для сердца

Высокий пульс на медицинском языке называется «тахикардия» — когда частота пульса зашкаливает за 80 ударов в минуту.
Хорошо это или плохо? Опасно или нет, когда у человека тахикардия? Что это за диагноз такой и когда его стоит всерьез бояться? Объясняет врач-кардиолог.
Когда тахикардия — это нормально
«Есть случаи, когда высокий пульс (больше 80 ударов в минуту) — это норма, —
Во время и после физической нагрузки. У здорового человека после прекращения нагрузки частота сердечных сокращений должна вернуться к норме для данного человека в течение 10 минут.
Во время любых эмоций: радость и печаль, злость и агрессия. Особенно ярко проявляет себя сердцебиение во время приступов паники, страха и тревоги. Это абсолютно нормально.
В жаркую погоду. В этот момент падает давление, и сердце рефлекторно начинает работать чаще.
В душных помещениях. Механизм такой же, как и на жаре.
Во время долгого стояния на ногах. В этом случае у человека также снижается давление.
После еды.
После употребления крепких чая, кофе и алкоголя.
Высокий пульс и проблемы с сердцем
«Тахикардия крайне редко может быть симптомом повреждения сердца, - считает Анна Кореневич. — Однако она может указывать на сердечную недостаточность или нарушения ритма сердца. Также тахикардия может быть симптомом анемии (снижение гемоглобина), признаком внутреннего кровотечения или проблем со щитовидной железой (тиреотоксикоз). Для исключения этих проблем необходимо обследование».
Врач отмечает, что если не решать проблему и жить с тахикардией долгие годы, по какой бы причине она ни возникала, то это опасно для здоровья.
«По данным наблюдательных медицинских исследований, люди с постоянной тахикардией в покое живут меньше тех людей, у которых пульс в покое не превышает 80 ударов в минуту, и гораздо чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией», — предупреждает кардиолог.
Другие причины
Бывает и так, что усиленное сердцебиение провоцируют приступы тревоги и паники.
«Есть пациенты, которые приходят на прием после пугающих приступов — сердце колотится как бешеное и буквально выпрыгивает из груди. Но, как правило, с их здоровьем все в порядке. А причина такого состояния — тревожное расстройство психики, — объясняет Анна Кореневич. — Если оно длится годы и приступы случаются нередко, то все не так уж безобидно. Мало того, люди с тревожным расстройством живут меньше, их жизнь трудно назвать счастливой».
В этом случае избавиться от проблем поможет работа со специалистом по психосоматике.