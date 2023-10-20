Диагност Малиновская перечислила анализы, которые помогут выявить рак на ранних стадиях

Ежегодно с онкологическими диагнозами сталкиваются миллионы людей во всем мире, они уступают только сердечно-сосудистым патологиям. Врачи твердят: сейчас рак лечится, можно добиться стойкой ремиссии, главное — вовремя обратиться за помощью.
Однако большинство людей не проходят обследования в целях профилактики — зачем лишний раз идти в больницу, если ничего не болит? Нет времени, сил, денег. На самом деле диспансеризация и своевременные анализы очень важны, говорит диагност Ольга Малиновская.
Про важность скрининга
«Скрининг — исследования и анализы, которые проводят для того, чтобы определить, входит ли человек в группу повышенного риска развития того или иного онкологического заболевания. Кроме того, их результаты могут указать на наличие опухоли, которая никак не проявляет себя», — поясняет эксперт.
Скрининговые обследования разработаны не для всех видов рака. Но те, которые существуют, активно применяются во всем мире и уже давно доказали свою эффективность.
Какие анализы нужно сдавать, чтобы не пропустить рак
Простатический специфический антиген (ПСА). Этот анализ крови в основном назначают мужчинам старше 50 лет. Считается одним из наиболее чувствительных онкомаркеров, может указать на наличие как рака простаты, так и ее доброкачественных опухолей (аденомы).
Скрининг на определение риска развития рака шейки матки. Для этого нужны следующие обследования: ПАП-тест и ВПЧ-тест. Первый считается «золотым стандартом» диагностики для выявления рака шейки матки. Врач берет соскоб, чтобы отправить на цитологию — анализ покажет, есть ли атипичные клетки, характерные для предракового состояния. ВПЧ-тест нужен для обнаружения и идентификации вирусов папилломы человека, ведь некоторые его типы повышают вероятность развития опасной патологии.
Анализ кала на скрытую кровь. Он необходим для скрининга колоректального рака. Анализ позволяет выявить скрытое внутреннее кровотечение, которое долгое время можно не замечать. Сдавать такой анализ нужно и мужчинам, и женщинам после 45 лет.
Определение генетической предрасположенности к раку молочной железы. Это одно из самых распространенных онкозаболеваний у женщин, но не стоит забывать, что оно встречается и у мужчин. Исследование на мутации в генах BRCA1 и BRCA2 рекомендовано тем, у кого в семье есть подобные случаи: в роду был хотя бы один мужчина с этой формой рака или опухоли у родных были обнаружены в раннем возрасте — до 45-50 лет.
«Перед прохождением скрининговых обследований нужно посоветоваться с врачом, он же должен заниматься расшифровкой результатов. Не стоит назначать себе анализы самостоятельно — вы потратите время, начнете лишний раз переживать, если увидите не те результаты. Однако отклонения от нормы могут быть индивидуальной особенностью пациента, а не признаком патологического процесса», — заключила Ольга Малиновская.