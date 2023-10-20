Диагност Малиновская перечислила анализы, которые помогут выявить рак на ранних стадиях

Определение генетической предрасположенности к раку молочной железы. Это одно из самых распространенных онкозаболеваний у женщин, но не стоит забывать, что оно встречается и у мужчин. Исследование на мутации в генах BRCA1 и BRCA2 рекомендовано тем, у кого в семье есть подобные случаи: в роду был хотя бы один мужчина с этой формой рака или опухоли у родных были обнаружены в раннем возрасте — до 45-50 лет.