Анализы в норме, а слабость не проходит: эндокринолог объяснила, как понять, что с вами происходит

Разобраться в том, что именно заставляет вас чувствовать себя плохо, бывает очень непросто. В своем
Эндокринолог
По словам эндокринолога, при латентном дефиците железа некоторое время анализы будут обманчиво показывать, что никаких проблем нет. Однако процесс уже будет запущен, и ваш организм уже начнет жить в напряжении.
Как обнаружить скрытый железодефицит? Нужно проверять сразу несколько показателей. Лебедева советует обратить внимание на среднюю концентрацию гемоглобина и средний объем эритроцитов. Падение этих параметров даже при нормальном вроде бы гемоглобине может указывать на тот самый латентный дефицит железа.
Кроме того, имеет смысл сдать отдельный анализ на ферритин. Специалисты нередко не обращают внимания на него, и зря. Этот показатель позволяет зафиксировать проблемы с уровнем железа.
Как понять, какие показатели нормальны? Они должны примерно равняться вашему весу, но не быть больше 100. У мужчин показатель не должен превышать 120.
Симптомы дефицита железа:
выпадают и секутся волосы;
астения;
ломкие ногти;
кружится голова, если резко встать;
отсутствие аппетита;
тяга к странным продуктам;
учащенное сердцебиение;
плохо переносятся физические нагрузки;
появляются проблемы с концентрацией внимания;
холодеют руки и ноги.
Кстати
Для профилактики дефицита железа врачи советуют пересмотреть свой рацион. Есть определенные продукты, которые позволяют удовлетворить потребность организма в этом микроэлементе. Подробнее о них можно узнать ЗДЕСЬ.
Кроме того, есть пища, которая лишает наше тело железо. Например, не стоит запивать свой обед чаем или кофе — напитки помешают микроэлементу усвоиться. То же самое относится и к еде с большим количеством кальция. О других продуктах, которые склонны выводить железо из организма, можно узнать ЗДЕСЬ.