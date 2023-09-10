Анализы в норме, а слабость не проходит: эндокринолог объяснила, как понять, что с вами происходит

Разобраться в том, что именно заставляет вас чувствовать себя плохо, бывает очень непросто. В своем телеграм-канале эндокринолог Диляра Лебедева рассказала случай из практики. К ней на прием пришла женщина чуть за тридцать. Пациентка пожаловалась на слабость, одышку, вечно холодные руки и ноги и проблемы с памятью, однако анализы никаких проблем не выявили. Врач объяснила, в чем может скрываться причина.