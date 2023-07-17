Налоговый вычет: как получить от государства деньги за анализы и лечение

Некоторые виды диагностики или процедуры и лечебные мероприятия могут обойтись человеку в кругленькую сумму. Но иногда без них никак нельзя обойтись. Современное законодательство позволяет вернуть часть потраченных на лечение денег за счет государства, используя специальные программы — налоговые вычеты.
По данным статистики, сейчас более 40% россиян регулярно оформляют социальный налоговый вычет. Он позволяет возместить часть средств, потраченных на лекарства, визиты к врачам и медицинские исследования. Директор по клиентскому сервису лаборатории «Гемотест» Валерий Вагнер рассказал «Доктору Питеру», сколько денег можно получить от государства и как это сделать.
Директор по клиентскому сервису лаборатории «Гемотест»
Социальная мера поддержки
Сегодня люди, которые работают, когда им требуется медицинская помощь разного типа, могут частично возместить свои расходы на покупку лекарств, проводимое лечение и диагностику. Как таковых ограничений по спектру медицинских услуг нет, возврат части собственных средств можно получить, если вы проходили лечение у стоматолога, вам была показана реабилитация после травм или заболеваний и даже в ситуации, если понадобилась помощь психотерапевта или медицинского психолога.
Что можно и нельзя
Подобная мера поддержки доступна на основании установленного перечня лекарств, которые могли быть выписаны, или медицинских услуг. В целом, если обобщить все входящие в него пункты, вернуть процент от понесенных расходов можно в следующих случаях:
диагностические мероприятия или лечение в рамках неотложной и скорой помощи;
прохождение диагностических и лечебных процедур, профилактические мероприятия или реабилитация в условиях стационаров;
выполнение разного рода медицинских экспертиз;
комплекс диагностических, лечебных и профилактических мероприятий, а также реабилитация в поликлинических или санаторных условиях.
Человек может получать помощь в организациях, имеющих лицензию на оказание определенных медицинских услуг, выданную в Росздравнадзоре. Если вы лечились в другой стране, за это получить вычеты нельзя.
Сколько положено?
Налоговый вычет — это реальные деньги, которые государство возвращает из уплаченного гражданами налога на доходы физлиц (НДФЛ). То есть для оформления потребуется, чтобы человек работал и уплачивал НДФЛ. Если это неработающие пенсионеры, мамы-декретницы, студенты или люди, которые работают как самозанятые, им вычеты не положены. Аналогично их не получат ИП со специальным налоговым режимом. Оформив вычет, человек может вернуть себе 13% от затрат на лечение, лекарства, медицинские исследования.
Государство устанавливает максимальную сумму, с которой можно получить вычет. В этом году она составляет 120 тысяч рублей. С этой суммы возвращают 13%, то есть максимальная сумма возврата составляет 15,6 тысячи. Но с будущего года она будет увеличена до 150 тысяч рублей, то есть максимальная сумма возврата вырастет до 19,5 тысячи.
Можно оформить на работе или самостоятельно
Получить налоговый вычет могут только те, кто самостоятельно или через работодателя платит НДФЛ. Для того чтобы его оформить, нужно собрать пакет документов и обратиться в отделение налоговой службы. Также можно оформить заявку на сайте ФНС в личном кабинете. Специалисты налоговой проверят документы, и, если все в порядке, деньги поступят на счет, указанный в заявлении.
В пакет документов входят:
письменное заявление;
налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
справка 2-НДФЛ о доходах;
договор с медицинской организацией;
справка об оплате медицинских услуг.
Такую справку по запросу клиента обязаны оформить в организации, где человек проходил лечение или сдавал анализы.
«В нашей лаборатории за прошлый год подготовили 47 тысяч подобных справок, — уточняет Валерий Вагнер. — Некоторые организации справки онлайн, за ними не приходится специально приезжать».
За три последних года
Налоговый вычет можно оформить только за тот год, в котором были расходы. Например, если деньги на лечение и диагностику потрачены в 2022 году, то возврат будет оформляться из НДФЛ, уплаченного за этот же период.
Вычет также можно оформить за предыдущие три года. То есть в 2023 году можно заявить на оформление вычета за 2020, 2021 и 2022 годы, если в эти периоды были расходы на лечение и официальный доход с отчислением НДФЛ.