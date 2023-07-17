Налоговый вычет: как получить от государства деньги за анализы и лечение

Налоговый вычет — это реальные деньги, которые государство возвращает из уплаченного гражданами налога на доходы физлиц (НДФЛ). То есть для оформления потребуется, чтобы человек работал и уплачивал НДФЛ. Если это неработающие пенсионеры, мамы-декретницы, студенты или люди, которые работают как самозанятые, им вычеты не положены. Аналогично их не получат ИП со специальным налоговым режимом. Оформив вычет, человек может вернуть себе 13% от затрат на лечение, лекарства, медицинские исследования.