Не тратьте деньги: врач назвала 2 популярных анализа крови, которые можно не сдавать

Анализы не всегда показывают адекватную картину нашего здоровья. Ориентироваться только на один показатель порой и вовсе — критичная ошибка. А если вы еще неправильно подготовитесь к сдаче крови, то можете получить неверный результат.
Какие анализы могут оказаться бесполезными при определенных обстоятельствах, почему их лучше совсем не сдавать и на какие стоит заменить, объяснила врач.
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Их можно и не сдавать
Сывороточное железо в крови
- Это очень неустойчивый показатель, который сильно зависит от того, что вы ели незадолго до сдачи крови, — объяснила в своем блоге врач Марина Шестакова. — Если в ближайшие дни перед анализом вы ели красное мясо или субпродукты, то железо в крови может быть очень высоким. Но это совсем не значит, что у вас нет анемии.
Лучше сдайте анализ на ферритин, отмечает эксперт.
- Именно этот показатель отражает запасы железа в организме и именно по нему мы ориентируемся, когда подозреваем железодефицитную анемию, — говорит доктор. — К слову, норма ферритина должна быть не ниже 40.
Глюкоза (сахар) крови
- Это также очень лабильный, неустойчивый, показатель, — отмечает Марина Шестакова. — Он может повыситься на фоне физической нагрузки — например, когда вы опаздываете на прием анализов и пробежались, или на фоне стресса — если вы боитесь вида крови и вообще врачей, белых халатов и возможных диагнозов.
Если вам необходимо исключить инсулинорезистентность или сахарный диабет, лучше сдать более точные анализы, отмечает доктор.
- Более точным будет анализ на инсулин (норма до 7-8) и анализ на гликированный гемоглобин (норма до 5,2), — рассказывает врач. — Также по назначению врача можно провести глюкозотолерантный тест.
Добавим, врач лабораторной диагностики ранее рассказала «Доктору Питеру», что перед анализами обязательно надо пить воду. Если этого не сделать, количество эритроцитов, тромбоцитов, уровень гемоглобина и гематокрит будут повышенными. Есть опасность пропустить анемию.
Если результат — не норма
Врач объяснил, что делать, если по результатам анализов у вас повышены показатели. По словам терапевта, если превышение в анализах не более чем на 10% от нормы, при этом человек чувствует себя хорошо и, по сути, его беспокоят только цифры на бумаге, — скорее всего, он ничем не болен.
По словам Филиппа Кузьменко, все всегда должно рассматриваться индивидуально. Например, при анализе состояния функций печени — АСТ и АЛТ — значимым считается превышение нормы более чем в 2-3 раза.
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