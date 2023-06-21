Не тратьте деньги: врач назвала 2 популярных анализа крови, которые можно не сдавать

- Это очень неустойчивый показатель, который сильно зависит от того, что вы ели незадолго до сдачи крови, — объяснила в своем блоге врач Марина Шестакова. — Если в ближайшие дни перед анализом вы ели красное мясо или субпродукты, то железо в крови может быть очень высоким. Но это совсем не значит, что у вас нет анемии.