Врач Жито перечислил анализы и обследования, которые точно смогут оценить состояние печени

Наша печень постоянно подвергается нагрузкам: это и жирная пища, и алкоголь, и прием лекарств. При этом человек до последнего не понимает, что с органом уже далеко не все в порядке. Дело в том, что печень не умеет болеть, поэтому так сложно догадаться, что ситуация близка к критической.
«Бывает такое, что, когда я выписываю пациенту лекарства, поступает вопрос: „А что же будет с моей печенью, если я буду принимать так много таблеток?“ Примечательно, что подобный вопрос у нас, у людей, редко возникает, когда мы выпиваем много алкоголя, курим, питаемся вредной пищей и тому подобное. А от этого всего на самом деле последствия могут быть куда опаснее, чем от приема лекарственных препаратов», — говорит Алексей Жито.
Печень надо беречь, ведь она выполняет множество важнейших функций:
очищает кровь от токсинов, метаболитов и других вредных веществ;
участвует в производстве желчи, которая воздействует на процесс пищеварения;
принимает участие в синтезе гормонов и белков, регулируя метаболизм углеводов, жиров и белков в организме.
Помимо того, печень играет ключевую роль в иммунной системе:
удаляет устаревшие клетки крови и берет на себя обработку и уничтожение бактерий и вирусов;
сохраняет запасы важных элементов в организме, таких как железо и витамины.
Однако, если печень страдает, это может привести к серьезным заболеваниям, таким как цирроз, гепатит, желчнокаменная болезнь и другие опасные патологии.
Какие обследования и анализы нужны для проверки печени
АЛТ и АСТ
Существует несколько способов проверки печени. Один из них — это анализ крови на уровень аланинаминотрансферазы (АСТ) и аспартатаминотрансферазы (АЛТ).
«Эти ферменты обычно находятся в печени, но при ее повреждении они могут попадать в кровь», — поясняет Алексей Жито.
Если уровень АСТ или АЛТ выше нормы, это может быть признаком некоторых патологий органа. Например, врач вполне может заподозрить цирроз.
УЗИ
Этот метод позволяет визуализировать печень, определить ее физическое состояние, размеры и структуру.
«Ультразвук может помочь выявить наличие опухолей, кист, жировых отложений и других полостных образований в печени», — пояснил эндокринолог.
Врачи рекомендуют делать УЗИ печени один раз в год, даже если вас ничего не беспокоит. Этой профилактики хватит, чтобы вовремя выявить опасную патологию и начать лечение на ранних стадиях.
КТ
Компьютерная томография — это довольно информативный метод, который позволяет получать трехмерное изображение всех органов брюшной полости, включая печень. С помощью КТ можно выявить даже мелкие изменения в ее структуре и заподозрить какие-то утраченные функции.
Это исследование, как и УЗИ, можно делать в качестве профилактики. У него практически нет противопоказаний, и оно не требует особой подготовки.
Биопсия печени
Это исследование можно назвать одним из самых точных, оно точно поможет выявить различные заболевания печени.
«Биопсия — это инвазивная процедура, в процессе которой из печеночной ткани берется образец для лабораторного анализа», — поясняет Алексей Жито.
Это исследование позволяет определить тип и степень повреждения печени, а также быстро назначить максимально подходящее лечение. На биопсию пациента отправляет врач, когда видит, что без этого анализа точно не обойтись.