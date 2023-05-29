Врач Жито перечислил анализы и обследования, которые точно смогут оценить состояние печени

«Бывает такое, что, когда я выписываю пациенту лекарства, поступает вопрос: „А что же будет с моей печенью, если я буду принимать так много таблеток?“ Примечательно, что подобный вопрос у нас, у людей, редко возникает, когда мы выпиваем много алкоголя, курим, питаемся вредной пищей и тому подобное. А от этого всего на самом деле последствия могут быть куда опаснее, чем от приема лекарственных препаратов», — говорит Алексей Жито.