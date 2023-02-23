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Тест: узнайте, вредит ли вашим генам то, что вы едите, — ответьте честно на 10 вопросов

То, что мы едим, влияет на наше здоровье на генетическом уровне. Проверьте себя, все ли вы делаете правильно? Пройдите тест — проверьте, насколько полезен для генов ваш рацион.

23 февраля 2023
гены рацион питание продукты эпигенетика
Источник:
iStockphoto

Если говорить простым языком, наши гены — это заводские настройки организма, основные особенности, определяющие его работу. Но на работу генов может влиять и наш образ жизни — то есть те программы, которые мы сами загружаем в свой организм и которые могут улучшать или ухудшать его функционирование.

То, что мы едим, сколько спим, занимаемся ли спортом, испытываем ли стресс или получаем удовольствие от жизни, «запоминает» каждая клеточка нашего тела  — и передает эту память нашим детям и внукам.

Это изменение активности генов, отвечающих за соответствующие процессы в организме, изучает наука эпигенетика.

C помощью эпигенетики можно по-настоящему управлять своими генами, что доказывалось и доказывается во многих исследованиях.

Инна Холяндра
медицина, генетика

врач-генетик, нутрициолог, специалист по работе с ДНК-тестами, медицинский советник Национального центра генетических исследований

— Генетику изменить нельзя, но все эпигенетические изменения обратимы и подвластны нам и дают возможность управлять своим здоровьем и здоровьем наших потомков на самом глубоком уровне, — пояснила «Доктору Питеру» врач-генетик Инна Холяндра.

Эксперт разработала простой тест. Ответьте на 10 вопросов о своем питании и проверьте, не вредите ли вы здоровью на генетическом уровне.

ТЕСТ
Тест: узнайте, вредит ли вашим генам то, что вы едите, — ответьте честно на 10 вопросов
Источник:
iStockphoto
Автор текста:Анна Майская
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