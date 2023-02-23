Если говорить простым языком, наши гены — это заводские настройки организма, основные особенности, определяющие его работу. Но на работу генов может влиять и наш образ жизни — то есть те программы, которые мы сами загружаем в свой организм и которые могут улучшать или ухудшать его функционирование.
То, что мы едим, сколько спим, занимаемся ли спортом, испытываем ли стресс или получаем удовольствие от жизни, «запоминает» каждая клеточка нашего тела — и передает эту память нашим детям и внукам.
Это изменение активности генов, отвечающих за соответствующие процессы в организме, изучает наука эпигенетика.
C помощью эпигенетики можно по-настоящему управлять своими генами, что доказывалось и доказывается во многих исследованиях.
врач-генетик, нутрициолог, специалист по работе с ДНК-тестами, медицинский советник Национального центра генетических исследований
— Генетику изменить нельзя, но все эпигенетические изменения обратимы и подвластны нам и дают возможность управлять своим здоровьем и здоровьем наших потомков на самом глубоком уровне, — пояснила «Доктору Питеру» врач-генетик Инна Холяндра.
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