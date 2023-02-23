Если говорить простым языком, наши гены — это заводские настройки организма, основные особенности, определяющие его работу. Но на работу генов может влиять и наш образ жизни — то есть те программы, которые мы сами загружаем в свой организм и которые могут улучшать или ухудшать его функционирование.

То, что мы едим, сколько спим, занимаемся ли спортом, испытываем ли стресс или получаем удовольствие от жизни, «запоминает» каждая клеточка нашего тела — и передает эту память нашим детям и внукам.

Это изменение активности генов, отвечающих за соответствующие процессы в организме, изучает наука эпигенетика.

C помощью эпигенетики можно по-настоящему управлять своими генами, что доказывалось и доказывается во многих исследованиях.