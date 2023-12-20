Снижает сахар и холестерин: самый полезный орех для здоровья сердца, и это не грецкий

Идеальный перекус между приемами пищи — это орехи. Они быстро насыщают, дают энергию, полезны для здоровья и помогают не съесть лишнего во время обеда или ужина. В рационе должны быть фундук, кешью, грецкие, пекан (все зависит от ваших вкусов). У каждого свои полезные свойства, главное — не съедать слишком много.