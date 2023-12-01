Как понять, что сахар повышен, без анализа крови: объясняет врач

Кроме сахарного диабета первого и второго типа существует еще ряд заболеваний, для которых характерно повышение сахара в крови, — например, латентный аутоиммунный диабет взрослых, панкреатогенный сахарный диабет.

Какой бы диабет ни был у человека, самую большую опасность представляют его осложнения. К счастью, избежать печального сценария можно с помощью своевременного лечения.