Уже от врачей больницы мужчина впервые узнал, что у него сахарный диабет. Сам он связывал онемение обеих стоп с ранее перенесенной травмой спины. После подтверждения диабета мужчине наконец смогли подобрать необходимое лечение.
Причиной же болей и слабости в одной ноге оказались тромбы. Как показала ангиография, бедренная и подколенная артерии пациента были закупорены от уровня паха до верхней трети голени. Фактически нога была лишена нормального кровотока. Врачи решились на гибридную операцию, чтобы максимально устранить все возможные препятствия для кровотока.
По словам Виктора Григорьева, заведующего Региональным сосудистым центром Коломенской больницы, операцию выполняли в два этапа.
«Сначала сосудистые хирурги наложили шунт из собственной вены пациента длиной более 50 сантиметров в обход закупорки ниже щели коленного сустава. Во время второго этапа провели ангиографию, которая подтвердила правильность исходной тактики и выявила критическое сужение артерий голени ниже места соединения шунта с подколенной артерией, что привело к замедлению кровотока и началу образования тромбов. Хирурги через катетер удалили тромботические массы и расширили сужение артерий голени при помощи малоинвазивного метода лечения», — объяснил Виктор Григорьев.
Как
Как распознать тромб, который может вас убить
Чтобы не пропустить образование в сосудах смертельно опасного тромба, не стоит игнорировать появившиеся ощущения в руке или ноге. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), следующие четыре симптома в руке или ноге могут говорить о наличии тромба:
пульсирующая или схваткообразная боль;
припухлость;
покраснение;
тепло.
По словам медиков, человек также может заметить опухшие вены, на ощупь они будут твердыми и болезненными при прикосновении. В случае обнаружения подобных признаков не стоит медлить, сразу же обращайтесь за медицинской помощью.