«Сначала сосудистые хирурги наложили шунт из собственной вены пациента длиной более 50 сантиметров в обход закупорки ниже щели коленного сустава. Во время второго этапа провели ангиографию, которая подтвердила правильность исходной тактики и выявила критическое сужение артерий голени ниже места соединения шунта с подколенной артерией, что привело к замедлению кровотока и началу образования тромбов. Хирурги через катетер удалили тромботические массы и расширили сужение артерий голени при помощи малоинвазивного метода лечения», — объяснил Виктор Григорьев.