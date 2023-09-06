Тест на цыпочках: как за минуту проверить себя на тромбы

Кстати, есть и другие тесты. Например, пациента просят покашлять. При этом процессе сокращаются мышцы пресса, и появляется боль в том участке ноги, где находится тромб . В другом варианте человек ложится на спину и сгибает ноги в коленях, а врач тянет стопу в противоположном направлении . Резкая боль от сдавливания вен мышцами говорит о том, что сейчас идут 2-5-е сутки заболевания.