Тест на цыпочках: как за минуту проверить себя на тромбы

Отеки, ноги синюшного цвета и при этом одышка и боль в груди — все эти признаки прям-таки уже кричат: пора к врачу! Это явные признаки тромбоза глубоких вен. Если сгусток крови оторвется и перекроет кровоток, это может быть смертельным.
Чаще всего тромбы образуются в ногах. И есть простой экспресс-тест, который может заранее предупредить вас об опасности. Для этого надо просто… встать на цыпочки.
«Такой тест помогает выявить классический признак образования тромбов, —
Кстати, есть и другие тесты. Например, пациента просят покашлять. При этом процессе сокращаются мышцы пресса, и появляется боль в том участке ноги, где находится тромб. В другом варианте человек ложится на спину и сгибает ноги в коленях, а врач тянет стопу в противоположном направлении. Резкая боль от сдавливания вен мышцами говорит о том, что сейчас идут 2-5-е сутки заболевания.
Ранее флеболог Омар Абу-Бакр назвал пять основных признаков тромбоза глубоких вен. Помимо уже упомянутых отеков среди них, например, вздутые вены и судороги, а также тепло или покраснение кожи над поврежденным участком.
«Сам по себе этот симптом, как и отек, может быть ошибочно принят за что-то другое — например, за укус насекомого или последствия подвернутой ноги, — говорит доктор Абу-Бакр. — Но в сочетании с другими признаками это может быть показателем тромбоза глубоких вен».