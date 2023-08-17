Три простых правила, которые помогут избежать появления тромбов

Упражнения можно делать даже сидя! Например, во время работы за компьютером старайтесь время от времени вращать лодыжками. Для этого приподнимите ступни от пола, сделайте 10 вращений по часовой стрелке, задержитесь на несколько секунд, а потом делайте такие же вращения, но уже против часовой. Усилий минимум, зато сколько пользы!