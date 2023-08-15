Если витамин D по анализам в норме, не факт, что все хорошо. Прежде чем выполнить свои функции, он должен превратиться в активную форму и «сесть» на свой рецептор. Вот тут и может быть загвоздка — генетические полиморфизмы. Тогда уровень витамина D в норме, а эффекта нет. В этом случае ПТГ будет повышен.