Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Почему при приеме витамина D его концентрация в организме не растет — объясняет врач

В нашем организме все взаимосвязано, об этих тонкостях точно знают хорошие доктора. Иногда прием даже колоссальных доз витаминов может быть бессмысленным, говорит эндокринолог Диляра Лебедева.

15 августа 2023
Почему при приеме витамина D его концентрация в организме не растет — объясняет врач
Источник:
iStockphoto

Витамин D необходим всем. Научно доказано, что из-за его дефицита человек может пострадать от патологии опорно-двигательного аппарата. Кроме того, его недостаток влияет на работу сердца, состояние сосудов, могут развиться ожирение, нарушения памяти и внимания и даже возрасти риски онкологии.

Чтобы восполнить дефицит, врачи могут назначить пациенту принимать витамин D дополнительно, но только после того, как его недостаток подтвердят лабораторные анализы. Иногда бывает так, что вы пьете витамин D месяц, другой, а его показатели в крови не растут. Почему так? Объясняет эндокринолог.

Диляра Лебедева
Медицина

Эндокринолог

В нашем организме есть так называемые паращитовидные железы — это «соседки» щитовидной железы. Они синтезируют гормон, который называется паратгормон, коротко — ПТГ. Паратгормон считается основным, но не единственным регулятором обмена кальция и фосфора.

«Так вот, витамин D — это надежный коллега паратгормона. Они вместе участвуют в регуляции обмена кальция в организме», — говорит врач.

Эта связка работает так:

  • когда снижается уровень витамина D, то растет ПТГ, следовательно, кальций начинает вымываться из костей;

  • если же нормализуется уровень витамина D, ПТГ подавляется, а кальций, как и положено, заходит в костную ткань.

«Все это видно, если сдать кровь на ПТГ. Он будет повышен, если есть недостаток кальция и/или витамина D. Когда кальций в крови в норме, уровень ПТГ тоже нормализуется», — поясняет эксперт.

Важно контролировать по анализам и витамин D. Он нужен организму, потому что:

  • усиливает всасывание кальция в кишечнике;

  • подавляет избыточную секрецию паратиреоидного гормона;

  • активирует процессы обновления костной ткани;

  • угнетает процессы распада кости;

  • улучшает нервно-мышечную проводимость, сократимость и расслабление мышц.

Но есть один крайне важный момент, про который тоже нужно знать.

Если витамин D по анализам в норме, не факт, что все хорошо. Прежде чем выполнить свои функции, он должен превратиться в активную форму и «сесть» на свой рецептор. Вот тут и может быть загвоздка — генетические полиморфизмы. Тогда уровень витамина D в норме, а эффекта нет. В этом случае ПТГ будет повышен.

«К чему я это все? Если вы принимаете витамин D в лечебных дозах, но по анализам понятно, что уровень поднимается плохо, есть смысл проверить паратгормон», — заключила Диляра Лебедева.

Читайте также

Как заподозрить дефицит

При серьезном дефиците витамина D у человека могут сильно пострадать кости: они как будто становятся мягкими, в разы возрастает риск остеопороза, переломов и других заболеваний, связанных с костной системой.

Вас точно должны насторожить следующие признаки:

  • в костях и суставах появились постоянные болевые ощущения;

  • мышцы тоже как будто ноют, даже после минимальной физической нагрузки;

  • в руках и ногах появилось странное покалывание;

  • у вас немного изменилась походка: со стороны кажется, что вы теперь ходите вразвалку;

  • появилось странное жгучее ощущение на языке и губах;

  • вы стали страдать от головокружений.

Автор текста:Софья Хромова
Материалы по теме
Диагностика