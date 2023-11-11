Названа неожиданная опасность дефицита солнечного света для здоровья сердца и сосудов

Не хотите проболеть весь месяц и начать зиму с кашля и насморка? Самое время укреплять иммунитет. Добавьте в свой рацион правильные продукты, обратите внимание на витамины, больше двигайтесь — и сможете похвастаться крепким здоровьем в любое время года. А о том, какие еще привычки помогут укрепить защитные силы организма и снизить риск простуд и ОРВИ в холодное время года, можно прочитать ЗДЕСЬ.