Названа неожиданная опасность дефицита солнечного света для здоровья сердца и сосудов

В ноябре, когда период новогоднего ажиотажа еще не наступил, а световой день чем дальше, тем короче, многие начинают впадать в тоску. Однако не самое радужное настроение, увы, не единственное последствие отсутствия солнца и тепла. Как отмечает профессор Медицинской школы Икана Мариана Фигейро, слишком долгое отсутствие солнечного света может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых недугов, сахарного диабета и даже онкозаболеваний.
Фигейро уже не первый год занимается изучением вопросов воздействия света на здоровье человека. Специалист предупреждает: свет так же важен для нашего самочувствия, как и физическая активность, сон, сбалансированный рацион, контроль уровня стресса и общения. Самый полезный свет, по ее мнению, нужно ловить утром.
Что происходит с телом человека, если солнечного света слишком мало? Его циркадные ритмы сбиваются. А там и сон портится, и с когнитивными функциями возникают серьезные проблемы.
Если человек слишком долго будет плохо спать, его иммунитет ослабнет. А следом за ним повысится риск метаболических нарушений, болезней сердца и сосудов, рака, пишет издание
Что можно сделать для того, чтобы поддержать свой организм в хмурый ноябрь? Постарайтесь выстраивать свое расписание так, чтобы выкраивать по 30-60 минут на утренние прогулки под солнцем. Причем, если погода выдалась пасмурной, все равно имеет смысл не сидеть дома, а отправиться на свежий воздух. Даже если небо заволокло тучами, такая прогулка принесет пользу вашему организму.
Кстати
Ноябрь — время капризов погоды. То на дворе типичная осенняя атмосфера, и можно отправляться гулять под желтой листвой в парк, а то выпадает снег, и начинаются первые морозы. Из-за этого велик риск одеться не по погоде и заболеть. Чем еще организму угрожают капризы природы, можно прочитать ЗДЕСЬ.
А что делать, если осенняя хандра затянулась и вы чувствуете, что не справляетесь с негативными эмоциями? Во-первых, стоит разобраться, имеет место обычная меланхолия или дело уже дошло до депрессии, лечить которую нужно с помощью квалифицированных специалистов. Во-вторых, есть несколько простых способов поднять настроение. Подробнее об этом можно узнать ЗДЕСЬ.
Не хотите проболеть весь месяц и начать зиму с кашля и насморка? Самое время укреплять иммунитет. Добавьте в свой рацион правильные продукты, обратите внимание на витамины, больше двигайтесь — и сможете похвастаться крепким здоровьем в любое время года. А о том, какие еще привычки помогут укрепить защитные силы организма и снизить риск простуд и ОРВИ в холодное время года, можно прочитать ЗДЕСЬ.