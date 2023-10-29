Дело не в осени: врач Иванов рассказал, как гены влияют на настроение

Выявлена и обратная закономерность: далеко не у всех пациентов с депрессией есть близкие родственники, страдающие от этого заболевания. Но, скорее всего, это обусловлено недостаточной диагностикой. Несмотря на то что депрессия как болезнь была признана еще в 1952 году, долгое время состоянию не уделялось достаточного внимания в обществе, а значит, многие случаи были попросту не задокументированы.