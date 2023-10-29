Дело не в осени: врач Иванов рассказал, как гены влияют на настроение

Считается, что осенью уровень стресса и риск депрессии повышаются из-за пасмурной погоды, резкого уменьшения синтеза организмом витамина D, получаемого с солнцем, и повышения психоэмоциональной нагрузки на работе или учебе.
Конечно, погода может повлиять на настроение, но не стоит преувеличивать ее значение в развитии психических расстройств. Есть мнение, что стресс и депрессия не связаны с погодой за окном и другими обстоятельствами. Врач рассказывает о том, какую роль играет генетика.
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)
Депрессия — это серьезно
Истинные причины депрессии — состояния, которое сопровождается изменением настроения, беспричинной грустью и потерей интереса к жизни, — до конца неизвестны. Принято считать, что ее может спровоцировать целый ряд факторов, от длительного приема лекарств или детской психологической травмы до перенапряжения на работе или разногласий в семье.
Однако ученые все больше убеждаются в том, что проблема может быть и в генетической предрасположенности. Есть данные, что люди, чьи близкие родственники страдают от депрессии, также находятся в группе риска: вероятность расстройства у них втрое выше, чем у тех, кто не имеет отягощенного анамнеза.
Не всегда это гены
Выявлена и обратная закономерность: далеко не у всех пациентов с депрессией есть близкие родственники, страдающие от этого заболевания. Но, скорее всего, это обусловлено недостаточной диагностикой. Несмотря на то что депрессия как болезнь была признана еще в 1952 году, долгое время состоянию не уделялось достаточного внимания в обществе, а значит, многие случаи были попросту не задокументированы.
Часто признаки депрессии окружающие списывают на лень, особенности характера или другие проблемы со здоровьем. А учитывая изменившийся ритм жизни с его постоянными стрессами, неблагоприятной экологией, приобретением целого букета заболеваний, нередко проблема наслаивается на уже имеющиеся патологии. И тогда можно существенно запустить болезнь.
Какие гены страдают
Разные виды депрессии предположительно вызваны разными неполадками в генах. К примеру, в одном случае процесс запускается из-за сниженной выработки нейротрансмиттеров (это вещества, которые отвечают за передачу нервных импульсов между клетками мозга), в другом — из-за недостаточной нейропластичности, то есть сниженной способности нейронных связей (синапсов) реагировать на внешнее воздействие.
Несмотря на то что появляется все больше подтверждений тому, что депрессию вызывают генетические нарушения, ученые не исключают и роли внешних факторов в развитии этого состояния. Проблема, скорее, комплексная: заболевание развивается, когда воздействие внешних обстоятельств накладывается на генетическую предрасположенность.
Лечить надо любую…
В целом же независимо от причины, будь то генетическая поломка или реакция на метеорологические условия, депрессия требует лечения. Есть определенные сигналы, игнорировать которые нельзя, стоит без раздумий отправляться к специалисту.
Важно пройти обследование, если человек заметил тревожные признаки у себя или у близкого:
повышенную тревожность;
резкую потерю интереса к жизни;
беспричинную грусть;
упадок сил.
По результатам специалист порекомендует лечение, которое поможет улучшить состояние и вернуться к нормальной жизни.