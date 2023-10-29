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Дело не в осени: врач Иванов рассказал, как гены влияют на настроение

Дождь и ветер за окном, дефицит солнечного света — все это может ухудшать настроение. В осенний период стресс проявляется острее, может возникать депрессия, но далеко не у всех. Ведь порой иногда дело не в погоде, а в генах.

29 октября 20231
депрессия
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iStockphoto

Считается, что осенью уровень стресса и риск депрессии повышаются из-за пасмурной погоды, резкого уменьшения синтеза организмом витамина D, получаемого с солнцем, и повышения психоэмоциональной нагрузки на работе или учебе.

Конечно, погода может повлиять на настроение, но не стоит преувеличивать ее значение в развитии психических расстройств. Есть мнение, что стресс и депрессия не связаны с погодой за окном и другими обстоятельствами. Врач рассказывает о том, какую роль играет генетика.     

Роман Иванов

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology)

Депрессия — это серьезно

Истинные причины депрессии — состояния, которое сопровождается изменением настроения, беспричинной грустью и потерей интереса к жизни, — до конца неизвестны. Принято считать, что ее может спровоцировать целый ряд факторов, от длительного приема лекарств или детской психологической травмы до перенапряжения на работе или разногласий в семье.

Однако ученые все больше убеждаются в том, что проблема может быть и в генетической предрасположенности. Есть данные, что люди, чьи близкие родственники страдают от депрессии, также находятся в группе риска: вероятность расстройства у них втрое выше, чем у тех, кто не имеет отягощенного анамнеза.

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Не всегда это гены

Выявлена и обратная закономерность: далеко не у всех пациентов с депрессией есть близкие родственники, страдающие от этого заболевания. Но, скорее всего, это обусловлено недостаточной диагностикой. Несмотря на то что депрессия как болезнь была признана еще в 1952 году, долгое время состоянию не уделялось достаточного внимания в обществе, а значит, многие случаи были попросту не задокументированы. 

Часто признаки депрессии окружающие списывают на лень, особенности характера или другие проблемы со здоровьем. А учитывая изменившийся ритм жизни с его постоянными стрессами, неблагоприятной экологией, приобретением целого букета заболеваний, нередко проблема наслаивается на уже имеющиеся патологии. И тогда можно существенно запустить болезнь.

Какие гены страдают

Разные виды депрессии предположительно вызваны разными неполадками в генах. К примеру, в одном случае процесс запускается из-за сниженной выработки нейротрансмиттеров (это вещества, которые отвечают за передачу нервных импульсов между клетками мозга), в другом — из-за недостаточной нейропластичности, то есть сниженной способности нейронных связей (синапсов) реагировать на внешнее воздействие. 

Несмотря на то что появляется все больше подтверждений тому, что депрессию вызывают генетические нарушения, ученые не исключают и роли внешних факторов в развитии этого состояния. Проблема, скорее, комплексная: заболевание развивается, когда воздействие внешних обстоятельств накладывается на генетическую предрасположенность. 

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Лечить надо любую…

В целом же независимо от причины, будь то генетическая поломка или реакция на метеорологические условия, депрессия требует лечения. Есть определенные сигналы, игнорировать которые нельзя, стоит без раздумий отправляться к специалисту.

Важно пройти обследование, если человек заметил тревожные признаки у себя или у близкого:

  • повышенную тревожность;

  • резкую потерю интереса к жизни;

  • беспричинную грусть;

  • упадок сил.

По результатам специалист порекомендует лечение, которое поможет улучшить состояние и вернуться к нормальной жизни. 

Автор текста:Алена Парецкая
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