Профессор Драпкина объяснила, как не сломаться после увольнения с работы или выхода на пенсию

Выход на пенсию — это то самое событие, которое многие люди ждут годами и уже считают дни, когда можно будет не вставать по будильнику и наконец заниматься тем, что нравится. Изначально все и правда идет по плану. Человек чувствует облегчение, начинает спать сколько хочет, наслаждаться покоем и свободным временем.
Но потом этого свободного времени становится слишком много. Привычный распорядок дня, который был с человеком несколько десятилетий, рушится. Появляются тоска, чувство неприкаянности и ненужности. А потом и депрессия.
Важно знать, что депрессия — это не просто плохое настроение. Это серьезное психическое заболевание, которое не только снижает качество жизни, но и утяжеляет течение имеющихся соматических (телесных) заболеваний.
Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессорЛичный сайт
Почему так тяжело
«Осознаем мы это или нет, наличие работы обеспечивает социальные связи, интеллектуальную нагрузку, распорядок дня. Резкое исчезновение этих составляющих ведет к тому, что человек теряется в жизни», — говорит Оксана Драпкина.
Молодым пенсионерам (военным, пожарным) легче перестроиться и найти себе новое занятие. А вот человеку в более старшем возрасте уже сложнее наладить связь с окружающим миром.
Кроме того, многие наши жизненные вехи, такие как окончание школы, вуза, первая работа, повышение в должности означают переход из одного этапа в другой. После выхода на пенсию такие переходы не намечаются, и это отрицательно сказывается на психическом состоянии.
Постепенная потеря близких, друзей, накапливающиеся хронические заболевания также усугубляют ситуацию.
Исследования показывают, что распространенность депрессии среди пенсионеров почти на 30% выше, чем среди взрослого населения в целом. В группе особого риска:
трудоголики;
мужчины;
одинокие люди.
Как защитить себя от депрессии
Выход на пенсию необязательно должен быть радикальным
Поговорите с руководством о переходе на неполный рабочий день. Если этот вариант невозможен, можно поискать себе частичную занятость в другой компании или поработать удаленно.
Найдите себе дело по душе
Может, раньше вам нравилось играть на пианино, писать картины или стрелять из лука, но это откладывалось из-за работы? Настало время дать мечте вторую жизнь. Еще лучше делать это в компании — можно записаться в клуб единомышленников.
Общайтесь с другими людьми
Потеря социальных связей — один из самых значимых факторов риска депрессии. Во многих городах существуют досуговые, образовательные и оздоровительные центры, приобщающие пенсионеров к активной жизни. О них можно узнать в местном центре социального обслуживания.
Узнавайте что-то новое
Чтение, разучивание стихов, освоение новых рецептов — все средства хороши для профилактики деменции и депрессии.
«Приобретение сложного нового навыка, такого как изучение иностранного языка или разучивание танцевальных па, особенно благотворно влияет на функции головного мозга. Только не стоит становиться заложником телевизора, он не нагружает мозг нужным образом и к тому же ведет к малоподвижности», — говорит Оксана Драпкина.
Больше двигайтесь
Физическая активность высвобождает гормоны удовольствия — эндорфины, поднимает настроение и в целом полезна для организма. Необязательно записываться в тренажерный зал, это могут быть длительные прогулки (еще лучше — скандинавская ходьба), садоводство, танцы.
Следите за своим здоровьем
Старайтесь ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время, придерживайтесь здорового рациона питания.
Заведите домашнее животное
Уход за домашним питомцем позволяет сохранить ощущение полезности и цели в жизни. Пушистые, пернатые или чешуйчатые друзья помогут повысить физическую активность и поднять настроение.
Помогайте нуждающимся
Помощь другим также дает возможность чувствовать себя нужным. Можно записаться волонтером в благотворительную организацию или стать наставником в своей профессии.
Если вы чувствуете грусть, тревогу или ненужность, поговорите об этом с родными, друзьями или изложите свои чувства в дневнике.
Когда все зашло слишком далеко
Депрессию легко пропустить или вовсе игнорировать на начальных этапах, принимая за обычную хандру или упадок сил.
Необходимо обратиться к врачу, если на протяжении двух и более недель отмечаются такие симптомы:
постоянно плохое настроение;
утрата интересов и удовольствия от деятельности, которая раньше приносила удовлетворение;
снижение энергии и усталость после минимальных усилий;
проблемы с концентрацией внимания;
чувство вины и никчемности;
падение самооценки и неуверенность в себе;
изменение аппетита и веса;
нарушение сна;
пессимистические мысли, погруженность в себя;
суицидальные мысли или действия.
Депрессия у пожилых людей может быть вызвана не только внешними факторами, но и хроническими заболеваниями: болезнью Альцгеймера, заболеваниями щитовидной железы, сахарным диабетом, а также приемом некоторых лекарственных препаратов.
В любом случае при появлении перечисленных симптомов не стоит откладывать визит к врачу. Специалист обязательно поможет вернуть радость жизни и наслаждаться тем, что есть в настоящем, заключила эксперт.