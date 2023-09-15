Профессор Драпкина объяснила, как не сломаться после увольнения с работы или выхода на пенсию

Выход на пенсию — это то самое событие, которое многие люди ждут годами и уже считают дни, когда можно будет не вставать по будильнику и наконец заниматься тем, что нравится. Изначально все и правда идет по плану. Человек чувствует облегчение, начинает спать сколько хочет, наслаждаться покоем и свободным временем.