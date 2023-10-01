Почему полезный холестерин превращается в убийцу сосудов

Сейчас многие люди контролируют уровень холестерина, регулярно сдавая анализы и принимая препараты для снижения уровня «плохой» фракции этого вещества. Но важно понимать, что определенное количество этого соединения всегда должно быть в организме, без него невозможна нормальная работа организма.
Но и повышение уровня холестерина тоже может вредить здоровью, повышая риск атеросклероза. Зачем нам нужен холестерин и чем опасен его высокий уровень, «Доктору Питеру» рассказала врач общей практики Елена Горина, эксперт лаборатории «Гемотест».
Врач общей практики, эксперт лаборатории «Гемотест»
Зачем нам нужен холестерин
Холестерин — это жироподобное вещество, которое преимущественно содержится в стенках клеток организма. Он принимает участие в жизненно важных обменных процессах. Три четверти холестерина — 75% — вырабатываются в печени, а также в тонком кишечнике, четверть — 25% — организм получает из пищи.
Холестерин очень важен для организма: он делает мембраны клеток более прочными и тем самым защищает клетки от разрушения.
«Образование половых гормонов и гормонов коры надпочечников, желчных кислот, выработка витамина D также проходит при его участии, — объясняет врач Елена Горина. — Таким образом, важно, чтобы в организме было достаточно этого вещества, не страдали метаболизм и строение клеток».
Он сам не перемещается, нужны помощники
Холестерин не способен перемещаться по кровотоку самостоятельно, в этом ему помогают своего рода переносчики — молекулы под названием «липопротеины». Именно они доставляют холестерин к тканям и органам, прицепляя его к своим молекулам и перенося в плазме крови.
«Достаточно часто встречаются термины „плохой“ или „вредный“ и „хороший“ по отношению к холестерину. Но надо понимать, что в их основе одно и то же вещество — холестерин. А его свойства зависят от типа липопротеинов», — говорит Елена Горина.
«Хороший» холестерин содержит липопротеины высокой плотности (ЛПВП), они самые маленькие и благодаря этому свободно проходят сквозь сосуды. «Плохой» холестерин доставляют липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Они крупнее по размеру, поэтому плохо проходят по сосудам, цепляются за стенки внутри сосудов и образуют так называемые бляшки — отложения на стенках сосудов. Со временем бляшек становится больше, они все сильнее сужают просветы сосудов и препятствуют кровотоку.
Бляшки — основа атеросклероза
Формирование на стенках артерий холестериновых бляшек приводит к атеросклерозу — хронической прогрессирующей патологии, нарушающей кровообращение. Чаще всего отложения холестерина образуются в сосудах сердца — коронарных артериях. Поэтому в 90% случаев инфаркт миокарда связан с атеросклерозом. Также он может привести к ишемической болезни сердца, инсульту, развитию гипертонии.
Почему холестерина много
Причин, по которым «плохого» холестерина становится больше, несколько. Это могут быть генетические нарушения, которые изначально протекают бессимптомно. Генетическая предрасположенность является причиной порядка 20% инфарктов в молодом возрасте.
Также повышение уровня «плохого» холестерина может быть связано с некоторыми нарушениями в работе щитовидной железы, заболеваниями печени и почек.
И, конечно, чаще всего к повышению «плохого» холестерина приводят неправильный образ жизни: низкая физическая активность, высокая калорийность рациона и избыток в питании животных жиров.
Долгое время жалоб нет
При этом на первых порах такое состояние не проявляется симптомами. Единственный способ проверить уровень холестерина в крови — сдать анализ.
Всем людям стоит ежегодно сдавать анализы, чтобы проверить свой уровень холестерина. Особенно тем, кто входит в группу риска по атеросклерозу, — это мужчины в возрасте от 45 лет, женщины старше 50 лет, пациенты с нарушениями работы сердца и сосудов, те, у кого есть проблемы с лишним весом, высокое артериальное давление, а также те, у кого есть родственники с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
«Нелишним будет пройти исследование курильщикам и тем, кто злоупотребляет спиртными напитками», — подчеркивает Елена Горина.
По статистике лаборатории «Гемотест», у всех, кто сдавал анализ на общий холестерин за последние пять лет, этот показатель повышен у 46%. Среди сдавших анализ на холестерин ЛПВП уровень «хорошего» холестерина ниже нормы у 68%. У тех же, кто сдавал анализ на холестерин ЛПНП, уровень «плохого» холестерина выше нормы у 49%. Это говорит о том, что важно внимательно относиться к своему здоровью.