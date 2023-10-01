Почему полезный холестерин превращается в убийцу сосудов

Всем людям стоит ежегодно сдавать анализы, чтобы проверить свой уровень холестерина. Особенно тем, кто входит в группу риска по атеросклерозу, — это мужчины в возрасте от 45 лет, женщины старше 50 лет, пациенты с нарушениями работы сердца и сосудов, те, у кого есть проблемы с лишним весом, высокое артериальное давление, а также те, у кого есть родственники с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.