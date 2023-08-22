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Польза и вред перловки: снижает холестерин, поддерживает иммунитет, но вызывает вздутие

Чем полезна перловая крупа, кому она противопоказана и как лучше готовить «жемчужную» кашу, рассказывают эксперты.

22 августа 2023
перловка
Источник:
iStockphoto

Перловка — блюдо, которое считается исконно русским. Кстати, ошибка думать, что это самостоятельное зерновое растение. Перловую крупу делают из ячменя. При обработке зерна удаляют цветковые пленки, частично плодовые и семенные оболочки и зародыш, затем обязательно шлифуют и полируют.

Известно, что перловка — любимая каша Петра I, Пифагора, а еще одно из блюд, которые ест на завтрак президент Владимир Путин (он заявил об этом в 2016 году). Многие помнят, что этим блюдом раньше щедро закармливали в армии. Чем на самом деле полезна и вредна перловая крупа, узнали у экспертов.

Татьяна Андреанова

Специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

В тройке лидеров по полезности и калорийности

«Перловка довольно калорийна: 100 г сырого продукта содержат 320 ккал, приготовленного на воде — 121. В сравнении с другими крупами это довольно высокие показатели. На 74% перловка состоит из углеводов, 9% белков и 1% жиров», - рассказала «Доктору Питеру» эксперт по зерну Татьяна Андреанова.

Перловая крупа содержит целый ряд полезных витаминов и минералов. Это А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, Е, К, РР, цинк, калий, кальций, медь, железо, марганец, йод, хром, фтор, никель, фосфор.

Перловка входит в тройку лидеров по полезности и калорийности.
В чем ее главные плюсы:

  • укрепляет иммунитет;

  • улучшает работу нервной системы;

  • очищает кишечник и восстанавливает его работу;

  • хороший антиоксидант;

  • нормализует работу поджелудочной железы.

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Чемпион по селену

«Ячмень, а соответственно, и перловка отличаются повышенным содержанием антивирусных и антибактериальных веществ, таких как лизин и гордецин, — продолжает Татьяна Андреанова. — А еще перловка — чемпион по содержанию антиоксиданта селена. Он поддерживает иммунитет, работу эндокринной и нервной систем, предупреждает развитие сердечно-сосудистых, воспалительных и раковых заболеваний».

Ирина Козлачкова
Нутрициология

Дипломированный нутрициолог, член общественного объединения «Нутрициологи России», спикер проекта «Московское долголетие»

Еда царей и защита от холестерина

«Перловка — напрасно недооцененный продукт, — считает и нутрициолог Ирина Козлачкова. — В старину она была очень редкой и дорогой. Ее подавали царям по праздникам. А еще эта крупа считалась пищей силачей, ведь блюда из ячменя были основой рациона для римских гладиаторов».

Содержащиеся в перловке витамины группы В укрепляют нервную систему, улучшают состояние кожи волос, а витамин РР регулирует уровень холестерина в крови, отмечает эксперт.

«Также в этой крупе очень много фосфора и хрома, а еще магния, железа, калия и цинка. Клетчатки в ней больше, чем, например, в пшенице. А 250 граммов перловой каши восполнят суточную норму в фосфоре», — резюмирует эксперт.

Светлана Александрова
Правильное питание, диетология

Нутрициолог

Полезна для сердца

«Перловка — универсальная крупа: недорого стоит и долго хранится. Из-за того что ее часто подают в столовых и больницах, сложился стереотип малоценного продукта. Но это не так, — говорит нутрициолог Светлана Александрова. — Перловка содержит клетчатку и большое количество полезных аминокислот. Например, лизин вырабатывает коллаген, который полезен для кожи. Содержащийся в перловке калий оказывает благоприятное воздействие на сердце».

Перловая крупа также способствует мягкому очищению кишечника, избавлению от шлаков и токсинов. Очень полезна для людей, следящих за своей фигурой и ведущих здоровый образ жизни.

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Кому нельзя перловку

«Одна из негативных особенностей перловки — увеличение газов. Поэтому она не рекомендуется людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, — говорит Светлана Александрова. — Также крупа содержит глютен (хотя его и меньше, чем в пшенице), поэтому людям с целиакией и другими формами непереносимости глютена стоит навсегда исключить ячмень и все его производные из рациона».

Также перловая каша противопоказана людям с повышенной кислотностью.

Как готовить

«Перед приготовлением перловку нужно обязательно тщательно промыть холодной водой, чтобы крупа не слиплась после варки, — советует эксперт по зерну Татьяна Андреанова. — Для приготовления рассыпчатой каши необходимо взять 200 г крупы и 500 мл воды, по желанию добавить соль. Довести до кипения, убавить огонь и варить 20 минут. Далее снять с огня, накрыть крышкой и оставить отдыхать еще на 15-20 минут».

«Чтобы перловка была вкусной в любом блюде, ее можно сначала обжарить. А чтобы каша не пригорала и быстрее приготовилась, используйте скороварку», — советует нутрициолог Ирина Козлачкова. — Блюда из перловой крупы рекомендуется есть в теплом виде, холодная крупа хуже усваивается организмом».

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Рецепт от нутрициолога: перловка в горшочке с овощами и грибами

Ингредиенты (на 2 горшочка по 600 мл) 

  • 180 г перловой крупы;

  • 1 головка репчатого лука;

  • 1 морковь;

  • 1 средний помидор;

  • 4 свежих шампиньона;

  • соль, черный молотый перец.

Приготовление

  • Крупу промыть, залить водой и оставить на 3-4 часа или на ночь. Воду слить.

  • Лук нарезать тонкими полукольцами, морковь натереть на крупной терке, помидор и шампиньоны нарезать небольшими ломтиками.

  • Овощи с грибами перемешать с крупой, добавить соль и перец по вкусу.

  • Разложить крупу с овощами по горшочкам, залить кипятком так, чтобы перловка была полностью покрыта водой.

  • Горшочки закрыть и поставить в духовку (духовка должна быть еще не прогретой), готовить примерно 1 час.

Автор текста:Анна Майская
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