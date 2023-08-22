Польза и вред перловки: снижает холестерин, поддерживает иммунитет, но вызывает вздутие

Известно, что перловка — любимая каша Петра I, Пифагора, а еще одно из блюд, которые ест на завтрак президент Владимир Путин (он заявил об этом в 2016 году). Многие помнят, что этим блюдом раньше щедро закармливали в армии. Чем на самом деле полезна и вредна перловая крупа, узнали у экспертов.