Польза и вред перловки: снижает холестерин, поддерживает иммунитет, но вызывает вздутие

Перловка — блюдо, которое считается исконно русским. Кстати, ошибка думать, что это самостоятельное зерновое растение. Перловую крупу делают из ячменя. При обработке зерна удаляют цветковые пленки, частично плодовые и семенные оболочки и зародыш, затем обязательно шлифуют и полируют.
Известно, что перловка — любимая каша Петра I, Пифагора, а еще одно из блюд, которые ест на завтрак президент Владимир Путин (он
Специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна»
В тройке лидеров по полезности и калорийности
«Перловка довольно калорийна: 100 г сырого продукта содержат 320 ккал, приготовленного на воде — 121. В сравнении с другими крупами это довольно высокие показатели. На 74% перловка состоит из углеводов, 9% белков и 1% жиров», - рассказала «Доктору Питеру» эксперт по зерну Татьяна Андреанова.
Перловая крупа содержит целый ряд полезных витаминов и минералов. Это А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, Е, К, РР, цинк, калий, кальций, медь, железо, марганец, йод, хром, фтор, никель, фосфор.
Перловка входит в тройку лидеров по полезности и калорийности.
В чем ее главные плюсы:
укрепляет иммунитет;
улучшает работу нервной системы;
очищает кишечник и восстанавливает его работу;
хороший антиоксидант;
нормализует работу поджелудочной железы.
Чемпион по селену
«Ячмень, а соответственно, и перловка отличаются повышенным содержанием антивирусных и антибактериальных веществ, таких как лизин и гордецин, — продолжает Татьяна Андреанова. — А еще перловка — чемпион по содержанию антиоксиданта селена. Он поддерживает иммунитет, работу эндокринной и нервной систем, предупреждает развитие сердечно-сосудистых, воспалительных и раковых заболеваний».
Дипломированный нутрициолог, член общественного объединения «Нутрициологи России», спикер проекта «Московское долголетие»
Еда царей и защита от холестерина
«Перловка — напрасно недооцененный продукт, — считает и нутрициолог Ирина Козлачкова. — В старину она была очень редкой и дорогой. Ее подавали царям по праздникам. А еще эта крупа считалась пищей силачей, ведь блюда из ячменя были основой рациона для римских гладиаторов».
Содержащиеся в перловке витамины группы В укрепляют нервную систему, улучшают состояние кожи волос, а витамин РР регулирует уровень холестерина в крови, отмечает эксперт.
«Также в этой крупе очень много фосфора и хрома, а еще магния, железа, калия и цинка. Клетчатки в ней больше, чем, например, в пшенице. А 250 граммов перловой каши восполнят суточную норму в фосфоре», — резюмирует эксперт.
Нутрициолог
Полезна для сердца
«Перловка — универсальная крупа: недорого стоит и долго хранится. Из-за того что ее часто подают в столовых и больницах, сложился стереотип малоценного продукта. Но это не так, — говорит нутрициолог Светлана Александрова. — Перловка содержит клетчатку и большое количество полезных аминокислот. Например, лизин вырабатывает коллаген, который полезен для кожи. Содержащийся в перловке калий оказывает благоприятное воздействие на сердце».
Перловая крупа также способствует мягкому очищению кишечника, избавлению от шлаков и токсинов. Очень полезна для людей, следящих за своей фигурой и ведущих здоровый образ жизни.
Кому нельзя перловку
«Одна из негативных особенностей перловки — увеличение газов. Поэтому она не рекомендуется людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, — говорит Светлана Александрова. — Также крупа содержит глютен (хотя его и меньше, чем в пшенице), поэтому людям с целиакией и другими формами непереносимости глютена стоит навсегда исключить ячмень и все его производные из рациона».
Также перловая каша противопоказана людям с повышенной кислотностью.
Как готовить
«Перед приготовлением перловку нужно обязательно тщательно промыть холодной водой, чтобы крупа не слиплась после варки, — советует эксперт по зерну Татьяна Андреанова. — Для приготовления рассыпчатой каши необходимо взять 200 г крупы и 500 мл воды, по желанию добавить соль. Довести до кипения, убавить огонь и варить 20 минут. Далее снять с огня, накрыть крышкой и оставить отдыхать еще на 15-20 минут».
«Чтобы перловка была вкусной в любом блюде, ее можно сначала обжарить. А чтобы каша не пригорала и быстрее приготовилась, используйте скороварку», — советует нутрициолог Ирина Козлачкова. — Блюда из перловой крупы рекомендуется есть в теплом виде, холодная крупа хуже усваивается организмом».
Рецепт от нутрициолога: перловка в горшочке с овощами и грибами
Ингредиенты (на 2 горшочка по 600 мл)
180 г перловой крупы;
1 головка репчатого лука;
1 морковь;
1 средний помидор;
4 свежих шампиньона;
соль, черный молотый перец.
Приготовление
Крупу промыть, залить водой и оставить на 3-4 часа или на ночь. Воду слить.
Лук нарезать тонкими полукольцами, морковь натереть на крупной терке, помидор и шампиньоны нарезать небольшими ломтиками.
Овощи с грибами перемешать с крупой, добавить соль и перец по вкусу.
Разложить крупу с овощами по горшочкам, залить кипятком так, чтобы перловка была полностью покрыта водой.
Горшочки закрыть и поставить в духовку (духовка должна быть еще не прогретой), готовить примерно 1 час.