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Не меньше трех, не больше пяти: какой перерыв между приемами пищи позволит похудеть

На качество нашего тела и вес влияет не только то, что именно мы едим, но и режим питания. Узнайте, почему слишком большие перерывы между приемами пищи и голодовки заставляют набирать вес.

9 июля 20231
ЗОЖ мифы
Источник:
iStockphoto

Мы с детства слышим о том, как важно есть примерно в одно и то же время каждый день. Режим питания важен не только для здоровья, но и для стройности, и дело тут не только в биоритмах. Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале объяснила, почему тем, кто хочет сбросить лишний вес, очень важно есть в определенные часы.

Медицина

Эндокринолог, доктор медицинских наук

По словам специалиста, отсутствие нормального режима питания провоцирует выработку «жирного» гормона липопротеинлипазы. Наш организм живет по своим внутренним часам и в соответствии с ними нуждается в регулярном поступлении пищи. Именно поэтому врачи не советуют делать временные промежутки между приемами пищи больше пяти часов и меньше трех. Исключение — ночь.

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А что если просто усилием воли отказаться от еды? Увы, организм обмануть не получится. Дело в том, что главная функция липопротеинлипазы (ЛПЛ) — спасти человека от голодной гибели.

В нормальным условиях, когда человек ест ровно столько, сколько нужно его телу, организм неспроста откладывает жировую ткань. Это его своеобразная кладовая, запас энергии на случай, если вдруг начнутся голодные времена. Именно из жира тело берет силы для жизни.

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Что происходит, когда человек перестает регулярно питаться, получает слишком мало калорий или вообще обрекает себя на голод? Его организм думает, что наступили те самые голодные времена, и начинает в усиленном режиме вырабатывать гормон ЛПЛ. Он позволяет создать запасы жира даже из совсем небольших объемов еды. Случается, что из-за невыстроенного режима питания гормон ЛПЛ вырабатывается постоянно, без перерывов. Вот и выходит, что ешь вроде бы совсем мало, однако еда все равно откладывается в жир на боках и животе.

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Впрочем, это все равно не подтверждает популярную присказку «Ем как птичка и толстею». Как объясняет Павлова, чтобы набрать вес, нужно съедать больше, чем требуется на базовые потребности организма и физическую активность. Однако если у одного человека в запасы уйдет 70% от съеденного, то у другого — все 100%. Тут как раз и срабатывает гормон ЛПЛ.

В группе риска также люди, которые умеренно едят 2-3 раза в день и при этом хронически недосыпают, делая слишком большие перерывы между приемами пищи. У них с большей долей вероятности есть дефицит мышц и избыток жировой ткани.

Автор текста:Дарья Гапионок
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