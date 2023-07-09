Не меньше трех, не больше пяти: какой перерыв между приемами пищи позволит похудеть

Мы с детства слышим о том, как важно есть примерно в одно и то же время каждый день. Режим питания важен не только для здоровья, но и для стройности, и дело тут не только в биоритмах. Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале объяснила, почему тем, кто хочет сбросить лишний вес, очень важно есть в определенные часы.