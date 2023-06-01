Эндокринолог Жито перечислил виды чая, которые помогают похудеть

Чай и кофе — это, пожалуй, два самых популярных напитка во всем мире. Есть люди, которые и дня прожить не могут без ароматной чашечки этих напитков.
Если грамотно подойти к выбору чая, то он еще может помочь в борьбе с лишними килограммами, говорит эндокринолог Алексей Жито.
«Так как я сам очень люблю выпивать несколько кружек горячего чая за день, то хотел бы остановиться на этом напитке поподробнее и разобрать, что вообще подразумевается под понятием „чай для похудения“ и как это работает», — говорит Алексей Жито.
Если коротко, чай для похудения — это тот чай, который содержит определенные ингредиенты, помогающие нашему организму ускорять процесс обмена веществ, снижать аппетит, уровень глюкозы в крови и лучше переваривать жирные продукты.
Для этих целей лучше всего подходят следующие виды напитка:
Зеленый чай. Он содержит такие вещества, как катехины и кофеин, которые помогают активировать метаболизм и сжигать жировые запасы. Кроме того, зеленый чай повышает температуру тела, что также сжигает калории.
Шиповник. Он богат витамином С, пектином, а также другими важными веществами, которые помогают в борьбе с лишним весом. Витамин С не только повышает иммунитет, но и снижает уровень стресса, который может способствовать накоплению жира. Кроме того, пектин — это еще и отличный элемент, позволяющий как можно дольше ощущать сытость.
Крапива. Этот сорт чая богат витаминами, минералами, белком и кальцием. Он помогает ускорить метаболизм, выводит из организма шлаки и токсины. Кроме того, крапива отлично подавляет аппетит.
Мята. Чай с мятой отлично помогает при проблемах с ЖКТ. Он содержит ментол, который снижает аппетит и стимулирует метаболизм. Помимо этого мята помогает увеличить потребление калорий и сжигает жировые запасы.
«Однако не стоит полагаться только на чай для похудения. Для того чтобы добиться положительных результатов, необходим целый комплекс мероприятий. Это и правильное питание, и физические нагрузки, и режим дня, и консультация врача при необходимости», — говорит Алексей Жито.
Запомните: чай — это всего лишь один из инструментов, который поможет избавиться от лишних килограммов.
Как правильно заваривать чай для похудения
Первое правило — всегда следовать инструкции на упаковке. Каждый чай имеет свои особенности, состав и рекомендации по завариванию. Нарушении инструкции может не только ухудшить вкус напитка, но и снизить его эффективность.
Правило номер два: правильно выбирайте температуру воды. Чтобы чай был вкусным и полезным, вода должна быть нагрета до 80 градусов.
Третий нюанс. Не затягивайте время заваривания. Обычно на упаковке указано, сколько стоит держать чай в воде. Если же переварить, то напиток может стать горьким, а в обратном случае вы рискуете не получить должного эффекта.
Четвертое правило: правильно используйте чайник или заварник. Следите, чтобы в посуде не было остатков другой заварки, на сам заварник никогда не ставьте крышку, это поможет сохранить полезные свойства напитка.
И последнее: не забывайте пить воду. Чай для похудения может обладать расслабляющим эффектом, поэтому организм будет нуждаться в чистой воде.