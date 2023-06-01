Эндокринолог Жито перечислил виды чая, которые помогают похудеть

Зеленый чай. Он содержит такие вещества, как катехины и кофеин, которые помогают активировать метаболизм и сжигать жировые запасы. Кроме того, зеленый чай повышает температуру тела, что также сжигает калории.

Шиповник. Он богат витамином С, пектином, а также другими важными веществами, которые помогают в борьбе с лишним весом. Витамин С не только повышает иммунитет, но и снижает уровень стресса, который может способствовать накоплению жира. Кроме того, пектин — это еще и отличный элемент, позволяющий как можно дольше ощущать сытость.