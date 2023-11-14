Умер в забвении: история российского ученого, который изобрел метод производства инсулина за 20 лет до его открытия

«Есть два типа диабета, и это два разных заболевания, — рассказал «Доктору Питеру» эндокринолог Владимир Салухов. — Вторым типом кто только не болел: и Шаляпин, и Элвис Пресли и многие другие. С такой болезнью можно было жить без инсулина, просто жизнь была более короткой. А лечили такой диабет голоданием и красным вином. Вино не помогало, но жизнь хоть как-то скрашивало.