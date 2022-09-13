7 разрушающих здоровье привычек, о которых надо забыть после 55

Наш организм постоянно меняется: чем старше мы становимся, тем ощутимее эти перемены. Так, после 50 лет человеческий мозг теряет до десяти тысяч нервных клеток ежедневно, а мышечной массы — порядка 1–2% в год.

«У женщин значительно понижается уровень эстрогена. Из-за изменения обмена веществ организм активно накапливает жир в депо — живот, руки, бедра. Именно в этом возрасте некоторые замечают заметное ухудшение зрения», — рассказывала спортивный врач Александра Пурига.

Чтобы как можно дольше хорошо себя чувствовать, достойно выглядеть и не бегать по врачам, нужно отказаться от некоторых привычек. В молодости они, может быть, не были так опасны, но после 55 могут серьезно вам навредить.